徐凱希赴歐洲造訪埃茲小鎮、登上巴黎鐵塔 提早訂位享用米其林三星餐廳｜【明星旅遊趣】
文／記者呂佳恆 圖／徐凱希臉書
女星徐凱希出道多年，不僅橫跨歌手、演員等領域，這幾年在主持界也表現出色，外型甜美的她，在節目主持上的機靈反應深受許多觀眾的心，不過平時除了忙於工作，徐凱希抽空也會為自己安排假期，去年底就赴歐洲旅遊，其中這也是她第一次造訪南法，留下許多深刻回憶。
她提及，「因為朋友推薦那時南法是很適合去旅遊的季節，也因為第一次去，行前特別期待，還利用ChatGPT安排行程，加上當地司機的推薦，整個旅遊行程安排得很順利。」
徐凱希這趟歐洲旅程，從義大利、南法，最後到巴黎，中途經過像戈爾德、石頭城等小鎮，住宿上都選擇以民宿為主；她分享，「歐洲房子很酷，雖然訂得都是民宿，但很高級，連裝潢擺設都很有氛圍，尤其南法的民宿還靠海邊，一起床時看到景色，心情就很好。」
她也提及，「比較特別是部分民宿若要換毛巾、衛生紙等用品，需要額外費用，且部分民宿沒有電梯，行李得自己搬上樓，因此建議大家訂民宿時要特別注意這些事項。」
回憶起這趟歐洲行最難忘的景點，徐凱希大力推薦的就是埃茲小鎮，尤其可以爬到山頂植物園（Jardin Exotique），俯瞰地中海的壯麗景色，讓徐凱希至今仍難以忘懷。
她興奮說，「雖然到了那地方擠滿人潮，不過你一爬上去就會知道不虛此行，果凍海加上湛藍的天空，有如電影般的景色，讓人驚艷不已。」
而位於義大利北部的加爾達湖的檸檬小鎮（Limone sul Garda）也是徐凱希推薦必去的景點之一；她形容，「這地方位於芒通（Menton），整個城市充滿檸檬黃色，你可以邊吹著海風、吃著美食，為自己安排一個愜意的行程。」
此外，徐凱希這次也造訪巴黎的著名景點艾菲爾鐵塔，甚至還直上頂層欣賞整個巴黎的景致；她回憶說，「艾菲爾鐵塔非常高，我們排隊排很久才上去，不過因為到了傍晚，鐵塔就會亮燈，站在上面俯瞰整個巴黎，非常漂亮，一切都很值得。」
旅遊時不容錯過的美食行程，徐凱希也有備而來，甚至提早網路寫信訂位，全為了法國米其林三星餐廳；她笑說，「菜色有七道菜和九道菜的選擇，因為後者有我喜歡的螃蟹、龍蝦，因此我選擇九道菜，沒想到每道菜都配有一杯酒，我吃到第四餐就忍不住去廁所吐了。」
她不好意思說，「因為一餐三萬多，我吐完後又回來繼續吃，吃完甜點又跑去吐，一路從七點吃到十二點，雖然蠻好吃的，但真的太飽了，人生體驗一次就足夠了。」
「歐洲人沒有像大家形容得那樣冷漠。」徐凱希透露，出發前，許多朋友都提醒她要小心財物，且歐洲人也沒有這麼熱情，因此旅遊時一直都很小心防範；她打趣說，「我很像被害妄想症，錢也不敢帶太多，還藏衣服暗袋裡，不過一抵達當地發現完全不一樣。」
她提及，「我和朋友從安納西（Annecy）搭火車到巴黎時，在車站時一直被歐洲人搭話，原本我們還很緊張，最後才發現他們是很熱情和我們說明車已經到了，而抵達巴黎里昂車站，計程車司機還幫我們提行李，告訴我們可以利用什麼APP騎腳踏車，非常熱情。」
不過徐凱希感受對於歐洲人的熱情可不只如此；她分享，「我背著相機穿梭在紀念品店逛街，結果一回頭發現相機不見了，我朋友建議我回去上一家逛的店找找看，但我心想應該是被扒走了，沒想到回到店裡，店員已經幫我收起來了。」
她也提及，「現在旅遊時雖然不太會買東西，不過一定會買磁鐵，像這次就買了法棍、巴黎鐵塔、義大利麵等磁鐵，每個都很可愛，回去看到這些磁鐵時，就能想起一些回憶。」
「下次想去法國普羅旺斯。」徐凱希透露，這次有些行程還來不及排進去，因此有機會希望能去感受薰衣草田氛圍，感覺會很夢幻；她也說，「這次行程全是自己規劃，也嘗試包車，覺得非常酷，尤其還因此認識了新朋友。」
她分享，「這次的包車司機是義大利華僑，他也很喜歡看台灣電視節目，一路上也推薦我們許多景點，我們因此還變成好朋友，甚至他還承諾下次可以找他一起玩，他要好好招待我們，能交到新朋友，也算這趟旅遊很有意義的事。」
明星小檔案：
徐凱希，從《我愛黑澀會》出道，曾參加《超級星光大道》，也曾是女團《Twinko》成員，不僅擁有好歌喉，後續也曾參與戲劇表演，不過，從2018年開始主持《天才衝衝衝》後，憑著機智口條，開始在主持界發光發熱，也曾是《女人我最大》的助理主持，一路累積不少主持實力，不僅深受許多廠商喜愛，也擁有許多觀眾支持。
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 202
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 51
李亞鵬財務危機「嫣然天使醫院將遷離現址」 王菲爆10年匿名捐款1.4億台幣
王菲跟李亞鵬2013年離婚，結束8年婚姻，兩人過去因為女兒李嫣天生唇顎裂，成功開完刀後，一起創辦醫院「嫣然天使兒童醫院」，近來卻爆出李亞鵬名下的醫院已經從2022年開始積欠房租，被法院裁定需清償欠款並遷離現址，事情爆發後，民眾自發性捐款，截至20日已有超過34萬人捐款，金額超過2300萬人民幣（約1.04億新台幣），而王菲被指冷眼旁觀，但也有消息指出，她雖然跟李亞鵬離婚，但連續10年以「匿名捐款人」身份向嫣然天使基金會捐款3268萬人民幣（約1.4億新台幣）。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 1
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 21
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 52
陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 11
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 329
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 26
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 11 小時前 ・ 3
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 252
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 40
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 77
經典賽》太意外能入選 吳俊偉致電王建民詢問1個問題
經典賽台灣隊吳俊偉已進牛棚投2次，他在集訓傳接球對象是同為世界12強的冠軍戰友林凱威，觀看對方投球，他直呼很有協調性，很會運用下半身，這是他可以學習的地方。吳俊偉跟林凱威都是前年12強的冠軍成員，雖然吳俊偉12強抓下3次救援，但在冠軍戰終結者臨時換成林凱威，最終成為「胴上投手」，而兩人在經典賽集訓是自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 44
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 48
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 38
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 154
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100