徐凱希赴歐洲造訪埃茲小鎮、登上巴黎鐵塔 提早訂位享用米其林三星餐廳｜【明星旅遊趣】

女星徐凱希出道多年，不僅橫跨歌手、演員等領域，這幾年在主持界也表現出色，外型甜美的她，在節目主持上的機靈反應深受許多觀眾的心，不過平時除了忙於工作，徐凱希抽空也會為自己安排假期，去年底就赴歐洲旅遊，其中這也是她第一次造訪南法，留下許多深刻回憶。

她提及，「因為朋友推薦那時南法是很適合去旅遊的季節，也因為第一次去，行前特別期待，還利用ChatGPT安排行程，加上當地司機的推薦，整個旅遊行程安排得很順利。」

▲徐凱希這趟歐洲旅程全由自己一手規劃。

徐凱希這趟歐洲旅程，從義大利、南法，最後到巴黎，中途經過像戈爾德、石頭城等小鎮，住宿上都選擇以民宿為主；她分享，「歐洲房子很酷，雖然訂得都是民宿，但很高級，連裝潢擺設都很有氛圍，尤其南法的民宿還靠海邊，一起床時看到景色，心情就很好。」

她也提及，「比較特別是部分民宿若要換毛巾、衛生紙等用品，需要額外費用，且部分民宿沒有電梯，行李得自己搬上樓，因此建議大家訂民宿時要特別注意這些事項。」

▲埃茲小鎮的山頂植物園能俯瞰地中海的壯麗景色。

回憶起這趟歐洲行最難忘的景點，徐凱希大力推薦的就是埃茲小鎮，尤其可以爬到山頂植物園（Jardin Exotique），俯瞰地中海的壯麗景色，讓徐凱希至今仍難以忘懷。

她興奮說，「雖然到了那地方擠滿人潮，不過你一爬上去就會知道不虛此行，果凍海加上湛藍的天空，有如電影般的景色，讓人驚艷不已。」

▲檸檬小鎮的黃色調氛圍，讓徐凱希留下深刻印象。

而位於義大利北部的加爾達湖的檸檬小鎮（Limone sul Garda）也是徐凱希推薦必去的景點之一；她形容，「這地方位於芒通（Menton），整個城市充滿檸檬黃色，你可以邊吹著海風、吃著美食，為自己安排一個愜意的行程。」

此外，徐凱希這次也造訪巴黎的著名景點艾菲爾鐵塔，甚至還直上頂層欣賞整個巴黎的景致；她回憶說，「艾菲爾鐵塔非常高，我們排隊排很久才上去，不過因為到了傍晚，鐵塔就會亮燈，站在上面俯瞰整個巴黎，非常漂亮，一切都很值得。」

▲徐凱希這趟旅程特地規劃了法國米其林三星饗宴。

旅遊時不容錯過的美食行程，徐凱希也有備而來，甚至提早網路寫信訂位，全為了法國米其林三星餐廳；她笑說，「菜色有七道菜和九道菜的選擇，因為後者有我喜歡的螃蟹、龍蝦，因此我選擇九道菜，沒想到每道菜都配有一杯酒，我吃到第四餐就忍不住去廁所吐了。」

她不好意思說，「因為一餐三萬多，我吐完後又回來繼續吃，吃完甜點又跑去吐，一路從七點吃到十二點，雖然蠻好吃的，但真的太飽了，人生體驗一次就足夠了。」

▲徐凱希這趟感受了法國艾菲爾鐵塔不同的樣貌。

「歐洲人沒有像大家形容得那樣冷漠。」徐凱希透露，出發前，許多朋友都提醒她要小心財物，且歐洲人也沒有這麼熱情，因此旅遊時一直都很小心防範；她打趣說，「我很像被害妄想症，錢也不敢帶太多，還藏衣服暗袋裡，不過一抵達當地發現完全不一樣。」

她提及，「我和朋友從安納西（Annecy）搭火車到巴黎時，在車站時一直被歐洲人搭話，原本我們還很緊張，最後才發現他們是很熱情和我們說明車已經到了，而抵達巴黎里昂車站，計程車司機還幫我們提行李，告訴我們可以利用什麼APP騎腳踏車，非常熱情。」

▲徐凱希透露，這趟對於歐洲印象完全改觀，直呼當地人真的很熱情。

不過徐凱希感受對於歐洲人的熱情可不只如此；她分享，「我背著相機穿梭在紀念品店逛街，結果一回頭發現相機不見了，我朋友建議我回去上一家逛的店找找看，但我心想應該是被扒走了，沒想到回到店裡，店員已經幫我收起來了。」

她也提及，「現在旅遊時雖然不太會買東西，不過一定會買磁鐵，像這次就買了法棍、巴黎鐵塔、義大利麵等磁鐵，每個都很可愛，回去看到這些磁鐵時，就能想起一些回憶。」

▲徐凱希期許下一趟可以去普羅旺斯感受薰衣草田夢幻氛圍。

「下次想去法國普羅旺斯。」徐凱希透露，這次有些行程還來不及排進去，因此有機會希望能去感受薰衣草田氛圍，感覺會很夢幻；她也說，「這次行程全是自己規劃，也嘗試包車，覺得非常酷，尤其還因此認識了新朋友。」

她分享，「這次的包車司機是義大利華僑，他也很喜歡看台灣電視節目，一路上也推薦我們許多景點，我們因此還變成好朋友，甚至他還承諾下次可以找他一起玩，他要好好招待我們，能交到新朋友，也算這趟旅遊很有意義的事。」

明星小檔案：

徐凱希，從《我愛黑澀會》出道，曾參加《超級星光大道》，也曾是女團《Twinko》成員，不僅擁有好歌喉，後續也曾參與戲劇表演，不過，從2018年開始主持《天才衝衝衝》後，憑著機智口條，開始在主持界發光發熱，也曾是《女人我最大》的助理主持，一路累積不少主持實力，不僅深受許多廠商喜愛，也擁有許多觀眾支持。