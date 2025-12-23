徐副部長主持國軍115年動員講習 勉精實後備戰力

（軍聞社記者吳柏融臺北23日電）

國防部副部長徐斯儉23日主持「國軍115年動員準備計畫作業講習」，代表國防部長顧立雄，肯定同仁長期投入動員整備與國防事務，期勉他們持續精進，強化整體防衛韌性。

講習於忠愛營區舉行，徐副部長首先頒獎表揚「114年動員戰備整備檢查暨實作測考」績優單位團體獎金，感謝各單位在動員整備工作上的努力與貢獻，他指出，從國際戰爭樣態與區域安全威脅可見，現代國防是結合軍力、國力與民力的整體作為，面對中共持續軍力擴張與威脅，國軍必須以「務實」態度，不斷精進「實戰化」訓練與戰備作為，確保國家安全。

徐副部長表示，動員作業並非紙上作業，更是攸關戰時支援與平時維繫政府、社會正常運作的關鍵能量，尤其在俄烏戰爭、天災頻傳及灰色地帶侵擾等威脅下，更凸顯動員工作的重要性，而動員制度也必須與時俱進，除持續強化人、物力整備外，也要納入科技與資訊力量，建立完善資料整合與動態即時管理機制，才能在緊急狀況發生時，迅速掌握各地資源與人員動態。

談及未來推動方向，徐副部長說，今年開始推動的「城鎮韌性」演習，首度與漢光演習進行結合，透過貼近實況的演練，檢驗政府各部會、地方政府及國軍之間的協調與整合能力，使動員整備更完備。

徐副部長也提到，臺灣與國際交流密切，國際也高度關注臺灣的整備狀況，這既是壓力，更是助力，鼓勵大家以務實與專業態度，持續深化各項準備作為。

最後，徐副部長也勉勵參與講習人員，認清當前安全環境變化，持續落實各項任務與制度，讓動員準備成為守護國家安全最堅實的力量。

徐副部長23日頒獎表揚114年動員戰備整備績優單位。（軍聞社記者吳柏融攝）