徐副部長：國防特別預算3000餘億元在臺產製 其餘向外採購

記者郭曉蓓／臺北報導

國防部副部長徐斯儉表示，此次《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》編列1.25兆元預算中，有3000餘億元在臺產製，其他都是向外採購；外界所傳只有3000億元是向美國購買，絕非屬實。

徐斯儉今日出席行政院會後記者會，說明編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》的理由，徐斯儉說，現在臺灣面臨的威脅愈來愈升高，國際上跟周邊地緣政治環境愈來愈複雜，不確定性愈來愈高，所以國防部希望透過一次性的預算配付，確保資源穩定、集中，加速獲得所需的裝備跟能力，形成能應對威脅的即戰力。

徐斯儉表示，國防特別條例沒有黑箱作業。根據國家機密保護法以及美方安援規定，須等美方政府對外公布後，臺灣才可以將個案對外公開，目前已有5案為外界所知，另還有4案尚未通知國會。根據國防部先前說明，5案是指M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等5項，另有4項軍購案正加速內部審查。

徐斯儉強調，國防部當然願意說明，但必須要按照程序，為了要解決難題，國防部有最大的善意，外交國防委員會安排19日機密會議，國防部願意在機密環境、沒有違法疑慮情形下向立委說明，未來若立院黨團有需求，也會循機密會議形式說明。

徐斯儉進一步表示，外界所傳，僅有3000餘億元向美購買絕非屬實。軍備獲得有軍購、商購、在臺生產製造3類。軍購部分，是中華民國政府透過美國政府向美國廠商簽契約，而非政府直接向美國廠商購買；商購則是向外界公布招標購買，但只會提及品項跟數量，不會說明價格；至於在臺生產製造此次則估計為3000餘億元，因此整體軍備獲得的金額與外界理解剛好顛倒，是3000餘億元以外都為向外採購。

關於預算的編列，徐斯儉說，這需要跟多方縝密協商、科學編列後，根據國防部對於外部威脅所擬定的防衛戰略及建軍計畫，編列所需預算，這計畫是5年。因為現在外部情況威脅嚴重，國防部希望用穩定的資源一次購得多年期的預算，這樣採購時才會穩定。這個編列不是隨便能編的，是一個跟整體戰略規劃相關的過程。

國防部副部長徐斯儉今日出席行政院會後記者會，說明編列「強化防禦韌性不對稱戰力計劃採購特別條例」的理由，並澄清外界誤解。（記者郭曉蓓攝）