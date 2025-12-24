徐勤先拒鎮壓天安門影片 學者：揭中國高層常處不確定

（中央社倫敦24日綜合外電報導）一支關於中國人民解放軍將軍徐勤先拒絕執行命令，未率部隊進入天安門廣場鎮壓1989年學生運動的罕見審判影片近日在網路流傳，據學者分析，這段影片顯示中國高層其實時常處於高度政治不確定之中，徐勤先對「正確的做法」持續自我掙扎。

英國衛報報導，這段影片罕見揭露中國現代史最緊張時刻之一解放軍高層的真實面貌。美國美利堅大學（American University）副教授、中國高層政治史學者唐志學（Joseph Torigian）分析，這段影片顯示中國高層其實時常處於高度政治不確定之中。

流亡美國的天安門運動領袖周鋒鎖表示：「這段影片證實了關於徐勤先的傳說，也是我們第一次有關於那段時期清楚的第一人稱視角。」

徐勤先的證詞也透露，他身為中國共產黨體制下軍人，如何掙扎於效忠與良知之間。他曾表示自己「擔心會引發大規模衝突或流血」。

多年來，「天安門傳說」之一便是解放軍著名38軍軍長徐勤先拒絕帶部隊進入首都北京，該部隊駐紮於北京郊區。

這段總長約六小時的徐勤先軍事法庭審判錄影，揭示了罕見的抗命行動。在畫面中，徐勤先坦言，他之所以拒絕行動，是因為不願「成為歷史的罪人」。

影片來源不明，最早於上月在網路上曝光，僅一個YouTube帳號就有超過120萬次觀看。曾參與運動的天安門事件史學者吳仁華，是最早將影片分享在網路上的人之一。他透露，獲得影片時唯一的條件就是必須為來源保密。

吳仁華說，這段影片「或許是我30年來研究工作中最重要的資料」，他相信影片真實，因為其中細節與他其他研究成果相符。

1989年春天持續數週的遊行示威最終於6月4日凌晨以血腥鎮壓結束，解放軍在天安門廣場周邊向群眾開火。這片佔地21.1公頃的中國首都中心廣場成為殺戮現場，數百甚至上千人罹難。事件至今是中國共產黨統治下最敏感的議題之一，相關討論遭嚴格審查，官方始終未公開承認或正式檢討事件本身及其後果。

當時，軍隊內部出現異見的傳言甚囂塵上。周鋒鎖表示，6月4日前，許多身穿軍服的軍人進入天安門廣場表達對學生的支持。

運動爆發時，出身於果菜販工人家庭的徐勤先，正在醫院接受腎結石治療。

但5月18日，他接到命令，指派其帶領一萬五千名部隊進駐北京並實施戒嚴。軍事法庭錄影中，徐勤先說明自己為何有所保留。他直白地說：「我跟他們講，對這個問題我有不同看法，這是群眾性政治事件，應該首先用政治手段解決。」

最終，徐勤先拒絕執行命令，儘管他有傳達指令。他稱曾對上級說，如果戒嚴失敗，下達命令的人「反而可能成為歷史的罪人」。

徐勤先在證詞中說，即使自己錯了，「一個人是否忠於黨，還是要看他有沒有貫徹黨的思想路線及政治路線」，還舉例毛澤東及鄧小平都強調過，黨應該聽到不同聲音。

天安門專家指出，徐勤先證詞中最重要的一點，就是他質疑戒嚴命令是否真能直接由中央軍委會下達。他認為，如此重大決策應交人大（全國人民代表大會）討論。

自六四事件後，中共進一步加強對解放軍的控制，明確強調部隊從屬於黨，不聽命於其他任何權力機關。唐志學說：「黨深知維護政權安全、存亡的最後防線就是解放軍。」

解放軍的忠誠始終是中共高度關注焦點。近幾個月來，中國領導人、軍委會主席習近平以貪腐為由，已接連整肅多名高階將領。

徐勤先後遭開除黨籍，並被判刑五年。他自此被流放在北京以外地區，2021年以85歲高齡辭世。（編譯：陳政一）1141224