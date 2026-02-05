徐千京自掏6位數治裝！ 驚呼「魔鬼級導演變暖男」

《豆腐媽媽》近期再添生力軍，氣質女星徐千京正式宣佈加入劇組，飾演實力派演員尹昭德的貼身秘書「趙曉菁」。為了完美呈現幹練又不失可愛的OL形象，徐千京自掏腰包投入「6位數」治裝。

為完美呈現 OL 形象，徐千京自掏腰包豪砸 6 位數治裝，從造型到演技全面到位。（圖／民視）

事實上在正式進組前，徐千京內心惶恐不安，因為江湖傳聞馮凱導演是出了名的「魔鬼級嚴格」，不僅對表演要求細膩，現場「大改台詞」更是常有的事，沒想到實際開拍後，反而被馮導的才華圈粉，每次改動台詞都像是幫角色畫龍點睛：「我現在還在努力『趕路』中，希望能趕上導演的思維速度，讓角色更有靈魂、更有溫度，不只是一個花瓶秘書。」

徐千京與實力派演員尹昭德在《豆腐媽媽》中搭檔演出，飾演貼身秘書與上司，對手戲火花十足。（圖／民視）

談到「趙曉菁」這個角色，徐千京調侃自己幾乎是「本色演出」，自爆私下個性也有點兩光、少一根筋，演起來格外親切。不過，為了克服台語關卡，她早在進組前就開始瘋狂收聽台語 Podcast，就怕現場對戲時「舌頭打結」。

除了導演的震撼教育，這次與老戲骨尹昭德合作，也讓徐千京大呼幸運。原本擔心大前輩會有距離感，沒想到尹昭德不僅主動關心她的進度，還耐心陪她對詞，溫柔叮嚀「慢慢來，別急」。徐千京感動表示：「遇到這麼暖心的前輩，真的是拍戲生涯的小確幸！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導