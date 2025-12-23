徐千京《好運來》完成八點檔處女作！再接《豆腐媽媽》新角色 合體陳仙梅關係曝光
四季線上／陳軒泓 報導
女星徐千京首次參與八點檔演出，就在民視《好運來》中挑戰心機反派角色「陳千晶」，後來與曾子益上演外遇情節，最終慘遭感情背叛下場悲慘，完整詮釋角色黑白兩面，演技表現留給觀眾相當深刻的印象。隨著《好運來》的結束，徐千京也將繼續投入接檔劇《豆腐媽媽》的演出，昨（22）日舉辦的新戲首映會也是她首次參與八點檔的大型活動，徐千京直呼好開心、好感動，也特別曬出與同劇演員陳仙梅的合影照，同時曝光了二人之間的關係，期待未來的合作。
《好運來》今（23日）晚間8點播出精彩大結局，徐千京雖然提前殺青，不過她也在昨日分享拍戲的心路歷程，共同紀念《好運來》正式畫下句點，她還記得當初光是短短幾頁的台詞，就讓她背得相當吃力，如今背詞的速度變快，就連台語也跟著進步，看著自己過程中的成長，她強調「我學會了怎麼撐住自己」。徐千京說：「這一路，真的不容易。有挫折、有迷惘，也有很多時候懷疑自己」，不過也因為這樣讓她遇見許多貴人扶她一把，她表示將會帶著角色「陳千晶」給她的養分，繼續努力迎接下一個角色。
而昨日舉辦《豆腐媽媽》首映會，徐千京也盛裝出席，她開心表示：「第一次參加民視八點檔的首映發布會，真的覺得好開心、好感動」，除了與劇中演員大團圓合照外，她還特別獨放與陳仙梅的合照，原來二人是師姐師妹的關係，提到與陳仙梅的互動，徐千京大讚對方是溫暖且親切的人，「站在她身邊就讓人覺得很安心」，她也直呼能在同一個劇組是很幸福的事，並喊話二人一起為新戲加油，文章PO出後，陳仙梅也熱情回應對方：「美美的千京，期待一起工作唷」。
