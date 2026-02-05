徐千京《豆腐媽媽》終於要登場了！嗨喊「我來啦」親曝角色個性：跟我很像

四季線上／韋冠宇 報導

戲劇女星徐千京在《豆腐媽媽》開鏡時就確定為卡司之一，播出一個多月之後終於正式於劇中登場，官方公布角色資訊，她表達進入劇組的喜悅，已引起網友開始猜測之後的配對，期待後續發展。

徐千京在《好運來》演出富家女「陳千晶」一角，與許多演員都有精采對手戲，呈現角色豐富心境不遺餘力，精湛演技至今仍讓觀眾印象深刻。

日前盛大舉辦《豆腐媽媽》開鏡記者會與試映會，徐千京皆盛裝出席，今（5）日「民視八點檔」終於釋出徐千京的角色詳細資訊，劇中飾演的「趙曉菁」為夜市公會理事長「雷進達」（尹昭德 飾）的特助，人物設定隱約透露心裡已有所屬，網友便預測她將來可能與「張智明」（藍葦華 飾）配對，或是介入「萬仁傑」（曾子益 飾）的感情世界，討論十分熱烈。

而徐千京也對此甜喊「我來啦🥰」同時大方公開自己進劇組拍攝的心情，並敘述這個角色：「我所詮釋的趙曉菁是一個非常活潑可愛、陽光滿滿☀️少一根筋、個性大剌剌😆某些地方，真的跟我的本性很像」，引起粉絲殷切期盼她的登場。

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

圖片來源／徐千京、民視八點檔 FB粉專

