徐千京「車禍毀容」花500萬修復！她曝：手術逾十次

娛樂中心／饒婉馨報導

「八點檔女神」演員徐千京，在民視八點檔《好運來》中飾演傲嬌千金，劇情中她曾一度因車禍昏迷不醒。近日她透過社群媒體發布了一篇長文，文中分享到自己8年前發生的一場意外而毀容，讓她前後動過十幾次手術，花了5年時間才完全修復，醫藥費甚至高達500萬。





徐千京在《好運來》中飾演傲嬌千金，有因車禍昏迷很久才甦醒的片段，與現實生活相似。（圖／翻攝自徐千京臉書、民視新聞）





八點檔女星徐千京在民視《好運來》中的戲份，有一部分是她因車禍一度昏迷不醒，沒想到她在現實生活中也數度逃過鬼門關。根據《鏡週刊》報導，她8年前到北京電影學院表演系研究所攻讀碩士學位，同時拍了不少網劇、網路電影，還曾和于朦朧合作，誰知在返台時竟碰上重大車禍，眼皮受創、視力影響，「一開始以為自己還能回去中國，房子一開始都沒退租，後來經過1、2次手術，才知道原來這麼嚴重。」幸好家人疼惜支持她，「其實那時候想放棄了，但我媽媽為了讓我覺得還有希望，一直幫我付北京的房租」。近日她感慨發文，「謝謝家人無條件的支持，陪我走過那些最陰暗的日子。是你們的愛，讓我鼓起勇氣站出來，終於能安心地跟大家說出這一切。也要謝謝劇組和所有觀眾給我的溫暖與力量！能夠回到熱愛的崗位，我會帶著這份感恩的心，用更堅強、更專注的表演回饋大家」。

徐千京總共動了逾10次手術，為了重建容貌。她即將出演新戲《豆腐媽媽》，希望粉絲多多支持。（圖／翻攝自徐千京IG）





徐千京在 IG發文 表示，「嗯⋯把當初的事件再重談，需要很大的勇氣。回想訪問時，手還是緊張到發抖，感覺那段陰影都回來了」。她說，那次車禍，除了眼角削去一塊肉，角膜嚴重破損，右眼的視力剩0.2，原本模樣秀氣，車禍後對她來說就是毀容了，除了手術治療還得一邊看精神科維持身心狀況，她也說，「最不知所措的時候，他鼓勵我，安排護理師專車陪我去諮詢，還介紹了專門救治眼睛的醫生給我。那十幾次的治療過程很辛苦，但他給予的善意和支持，是把我拉出深淵的關鍵力量」。原來她前2次手術治療都不太理想，她灰心喪志，完全不想照鏡子，李進良她不要放棄，介紹專門治療先天眼睛畸形或意外受傷的外科醫生，歷經十幾次手術，一次30萬起跳，至少花了500萬醫藥費。儘管現在她仍會在意兩眼細看不對稱，但總算走出黑暗期，接下來也將演出民視新戲《豆腐媽媽》，她為自己打氣並跟觀眾、粉絲喊話「請期待我的全新表現！我會把所有的能量，都放在未來的戲劇舞台上」。

