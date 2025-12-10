徐千舜翻白眼了！詐團冒榮總賣力演15分鐘…報警就對了

知名音樂創作人徐千舜在臉書分享自身遭遇詐騙經驗，她指稱接獲自稱台東榮民總醫院藥師來電，聲稱有人持其雙證件領取失眠用藥，隨後又有自稱主任來電說明案情，整個過程長達15分鐘。所幸徐千舜應對查覺有異機警報案求證後，警方也證實這是詐騙集團所為。

徐千舜險遭詐騙。（圖／翻攝徐千舜臉書）

徐千舜表示，電話那頭自稱是台東榮民總醫院的領藥師，聲音專業又緊張地詢問她是否委託一位「吳ＸＸ」來藥局領取失眠用藥。她當下表示不認識此人並要報案，對方則回應該名男子持有她的雙證件與委託單來醫院領取管制藥物，因此特意來電確認，並稱會立刻下樓攔人。

大約兩分鐘後，第二位自稱台東榮總王姓主任來電。該名男子語氣誠懇地說明有人疑似拿假證件到藥局領藥，並詳細說明領藥者住在台東市成都南路424巷135弄，身分證字號為V120485開頭。對方還表示很抱歉沒有攔到此人，並詢問徐千舜是否曾在桃園敏盛醫院身心科就診。

徐千舜反問對方證件上的戶籍地址，對方唸出桃園市八德區某里，這確實是她五、六年前才遷出的舊戶籍地址。她隨即表示要報案，詢問醫院最近的派出所位置。自稱主任的男子回應最近的是馬蘭派出所，並稱同仁也有同時與警方聯繫，建議由該院先協助報案。整通電話持續約15分鐘，徐千舜當下完全相信對方身分。

掛完電話後，徐千舜立刻致電馬蘭派出所及住家附近派出所求證。警方兩邊不約而同表示這是詐騙，千萬不要相信。徐千舜這才驚覺自己差點上當，而自稱王主任的人也沒有再回電給她。

徐千舜在社群媒體分析這起詐騙案的手法特點，包括角色完整，從領藥師到主任都有人扮演；資訊精準，能說出她的舊戶籍地址；情緒拿捏到位，先緊張再自責再道歉；甚至主動叫受害者報案，讓人更容易相信。她強調就算聽起來超真實、對方超會演、連舊地址都唸得出來，一樣要自己掛掉電話，親自打給真正的醫院或派出所再求證一次。

徐千舜表示自己差一點就相信了，差一點就把更多個資和細節都掏出來。她呼籲民眾這年頭不是我們太天真，是詐騙集團太專業，希望大家能分享這起案例，提高警覺避免受騙。

