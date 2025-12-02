徐國勇以「衛生紙說」比喻1.25兆軍購案 蔣萬安：有點奇怪

總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算案，遭在野黨批評，民進黨秘書長徐國勇以「總不能上完廁所才去買衛生紙」做比喻，引發外界討論。對此，台北市長蔣萬安認為，「厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上」，並直言「把國防軍備拿來比喻成為廁所的衛生紙，我覺得有點奇怪」。

台北市議員侯漢廷則在臉書發文，對這番比喻表達強烈不滿，表示「真的聽不下去了」，反問「誰家上廁所，會花1/3到1/2的家產去買衛生紙？你屁股是用鑽石鑲的嗎？還是你拉的是比特幣？」他質疑，過去已訂購的F-16V等軍備「錢付了，貨還沒到」，酸「現在是光著屁股在馬桶上坐了三年」，但政府卻又主張再花1.25兆元「預購八年後的衛生紙」，並用「這不是未雨綢繆，這是便秘引起的幻覺」來批評相關作法。

侯漢廷進一步批評，過去已經付錢採購的裝備尚未到貨，政府本應「催貨」，卻選擇持續砸錢，並以「深化台美關係」包裝，直言這樣做「不是深化關係，而是『深化債務』」。他舉例指出，F-16V是四代半戰機，但對岸已發展出六代機，五代機也具備全方位體系化作戰能力，海鯤號潛艦交艦時程跳票，坦克也欠缺反無人機設備，形容這好比「花大錢買iPhone 10，等到貨時世界已經在玩iPhone 18」。

侯漢廷質疑，「這究竟是強化防衛，還是強化美國軍火商的年終獎金？」他表示，當軍備開支高到彷彿要拿出「1/2到1/3的家產來買衛生紙」時，正常人會思考是否有其他方式；他說，兩岸之間有沒有非軍事手段能和平避戰，若「只想到『投降』，那就是執政黨的無能和無智」。





