徐國勇以「買衛生紙」喻1.25兆軍購 蔣萬安皺眉：比喻奇怪

民進黨秘書長徐國勇以「總不能上完廁所才去買衛生紙」，來做比喻。台北市長蔣萬安聽到後，直接皺起眉頭。





總統賴清德日前宣布8年要編列1.25兆的國防特別預算，就被在野黨批評這是要加速兩岸戰爭。對此，民進黨秘書長徐國勇以「總不能上完廁所才去買衛生紙」來做比喻，台北市長蔣萬安聽到後直接皺起眉頭，覺得徐國勇的比喻有點奇怪。

記者vs.台北市長蔣萬安：「（會買1/3的家用來買衛生紙嗎），厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上，把國防軍備比喻成廁所的衛生紙，我覺得有點奇怪。」

賴總統8年1.25兆的國防特別預算，一聽到民進黨秘書長徐國勇以「總不能上完廁所，才去買衛生紙』，奉勸在野黨別擋預算。蔣萬安一聽皺起眉頭，覺得比喻很奇怪。

現在藍營猛打徐國勇，衛生紙說左一句衛生紙，右一句馬桶堵塞，水流不止。立委（國）許宇甄：「買了衛生紙。一張都還沒交，而且就算是交了，我們可以看到馬桶不通，要衛生紙做什麼。」

立委（民）鍾佳濱：「不管買什麼東西，重點是當有需要，我們就應該要購置。」

綠委強調防患於未然，但藍委認為這是惡性循環。立委（國）許宇甄：「根本的問題根本不是在軍購，而是我們要怎麼樣追求兩岸的和平。」

朝野論戰國防預算，立院程序委員會在野聯手，連續擋下國防預算以及院版財劃法暫緩列案。藍白的舉動有無衝擊民心未來可觀察，但根據最新民調就顯示，總統賴清德滿意度方面40.9%表示滿意，但不滿意超過53%，已經連續5個月超過半數。

立院黨團總召（國）傅崐萁：「（總統）就職到現在（民調）是每況愈下，不滿意度遠遠高於滿意度，這個是大家全民的共識。」

立委（民）吳思瑤：「同樣一個美麗島的民調，我們也看到在政黨的支持度上，民進黨都是大幅領先於在野黨。」

兩岸關係日益緊張，朝野狂吵，要買多少衛生紙，原來一整包衛生紙已不夠擦一粒卡撐。

