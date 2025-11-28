徐國勇到屏東喊「要開出漂亮成績單」 周春米爭取連任：我就是當然候選人

民進黨祕書長徐國勇（左）28日南下屏東，在民進黨屏東縣黨部就明年縣市長等公職人員選舉，和基層交換意見。會中提到屏東縣長提名，屏東縣長周春米（中）表示要爭取連任。（民進黨屏東縣黨部提供／羅琦文屏東傳真）

民進黨祕書長徐國勇（左二）28日南下屏東，在民進黨屏東縣黨部就明年縣市長等公職人員選舉，和基層交換意見。（民進黨屏東縣黨部提供／羅琦文屏東傳真）

民進黨祕書長徐國勇今（28）日南下屏東，在民進黨屏東縣黨部就明年縣市長等公職人員選舉，和基層交換意見。屏東縣長周春米今天下午出席公開行程時接受訪問表示，徐國勇來屏東為大家打氣，對於屏東縣長提名，她要爭取連任，「我就是當然候選人」，會順利提名。

徐國勇今天中午抵達民進黨屏東縣黨部，和周春米、黨籍縣議員、鄉鎮長等公職人員座談。由於談會不對外公開，徐國勇在進入會場前簡短接受訪問表示，今天來屏東跟高雄拜會黨部，跟主委和所有工作人員來交換意見，希望能在屏東、高雄開出亮麗的成績單，這是此行最主要的目的。

徐國通說，屏東一定要贏，高雄也一定要贏，「我的原則就是只有一個字，贏」，今天就是來告訴大家來交換意見。

周春米則是在下午出席公開行程，針對媒體提問中午座談會內容表示，今天是中央黨部徐國勇祕書長跟所有的主管，南下屏東縣黨部給所有的公職人員打氣，也舉辦座談，這是賴總統、賴主席交付的任務。

周春米表示，會中徐國勇傳達說，現在不管是總統、行政院，還有大家的努力，就是要確保台灣的民主自由，那也要確保施政的順利，當然也是作為將來在明年的大選最堅強的後盾，也跟大家提到現在相關的施政細節，給地方一些鼓勵跟加油，雖然說在之前，可能整個民進黨的士氣不是很好，但是民進黨就是埋頭做、努力做，現在也得到了大家的信任，這是一個不變的努力方向，大家也持續的往前走。

周春米也指出，徐國勇在會議當中也有轉達中央黨部對屏東縣長的提名。「我要爭取連任嘛！所以我就是當然的候選人，那也會順利來提名」。周春米表示，整個提名的程序，大概就等議會定期大會結束後，再跟中央黨部確認，當然就是希望民進黨原來執政的縣市都要贏，「這是我們很重要的責任，也是我們給鄉親很重要、很重要的承諾，我們會全力以赴」。

