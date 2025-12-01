徐國勇南下西螺三獻祈安 賀蘇慧棉奪金像獎 見證地方文化信仰厚度

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】民進黨秘書長徐國勇11/30日專程前往雲林西螺展開一日文化參訪行程，首站即至地方信仰核心「西螺福興宮」向太平媽行三獻古禮祈願國家風調雨順、人民安居樂業。此行由福興宮董事長楊文鐘、地方首長及文史團體全程接待，介紹廟宇歷史、遶境文化與公益成果。徐國勇除高度肯定宮廟的文化守護，也與文史協會、藝術家深入交流，了解太平媽文化如何在地扎根並向外被看見。行程最後更於弘農居張貼紅榜，祝賀藝術家蘇慧棉榮獲第59屆國軍文藝金像獎銀像獎，象徵信仰、文化與藝術在西螺展現蓬勃生命力。

徐國勇南下西螺參訪，福興宮參拜太平媽祈地方安順遂平安。(記者廖承恩翻攝)

徐國勇抵達福興宮後，在廟方引領下依古禮進行三獻儀式，焚香、獻花、獻禮，每一步皆虔敬慎重。他表示，太平媽象徵庇佑、團結與希望，是陪伴西螺與雲林鄉親走過歲月的重要精神力量。他也肯定福興宮不僅在宗教領域深具影響力，更在地方安全、民生關懷與文化維繫上扮演不可取代的角色。

福興宮董事長楊文鐘邀集西螺、崙背、元長等鄉鎮首長一同行禮接待，以地方最高規格迎接徐國勇。他向徐介紹福興宮創建沿革、香火興盛的歷史故事，以及太平媽遶境如何透過信仰串連族群、促進地方整合。楊文鐘也分享廟方近年在文史教育、公益行動、社區連結上的成果，展現地方宗教文化的高度組織力與文化深度。

徐國勇對廟方推動文化保存的用心深表讚賞。(記者廖承恩翻攝)

徐國勇隨後與西螺太平媽文史協會理事長楊文祥對談，詳細了解協會長年投入的文化資產保存、遶境影像紀錄、文物典藏與導覽教育推廣等工作。他指出，協會的努力讓太平媽文化得以跨世代傳承，並透過影像與文史資料讓更多人看見信仰的歷史脈絡與社會意義。他強調：「文化需要有人用心守護，文化被看見，地方才能真正站起來。」

參訪過程中，以太平媽人文紀實創作著稱的藝術家蘇慧棉也分享其創作理念。她談到，作品多源自信仰現場的感動，以畫筆記錄媽祖文化、信徒表情與地方故事，呈現土地上溫柔而堅毅的生命力。徐國勇表示，文化是台灣主體性的根，是世代延續的養分；地方藝術家能以信仰為核心創作，更是台灣文化最珍貴的力量。他讚賞蘇慧棉的堅持，並期勉更多年輕人勇於投入文化工作。

徐國勇赴西螺弘農居餐敘，紅榜賀蘇慧棉勇奪第59屆國軍文藝金像獎銀像獎。(記者廖承恩翻攝)

徐國勇強調，文化是國家的靈魂，信仰是凝聚的力量，而藝術是情感的語言。西螺之所以動人，在於其文化的深度與人情味的溫度。他表示，台灣社會應成為「富而好禮」的好國好民，而西螺以信仰牽動文化、以文化滋養社區，正是最值得全台借鏡的地方典範。

行程最後，徐國勇一行人至「弘農居」餐敘，席間特別張貼紅榜，恭賀蘇慧棉榮獲第59屆國軍文藝金像獎銀像獎，場面熱情溫暖、掌聲不斷。徐國勇表示，此獎項不僅是藝術家的榮耀，更象徵西螺文化力、信仰力與創作能量的全面展現。整日行程從宗教、文化到藝術，彰顯西螺蓬勃且充滿生命力的一面，也展現中央與地方共同推動文化扎根的決心。