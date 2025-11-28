徐國勇南下高屏與黨公職座談 強調2026選戰目標「贏」

南部中心／鄭兆佐、洪明生、陳芷萍 高雄-屏東報導

民進黨秘書長徐國勇28日南下高屏與黨公職座談，針對2026高雄市長和屏東縣長選舉，徐國勇強調，只有一個字，就是「贏！」對於林岱樺的詐領助理費和政治獻金案，廉政會決議一審判決前不做處分，媒體問到，若是林岱樺出線後，一審判有罪，要如何處理？徐國勇說，假涉性問題，無法回答。





「午安，要多喝水喔！」神清氣爽的走進高雄市議會民進黨團辦公室，因為黨祕書長徐國勇南下與黨公職座談，林岱樺受邀前來。這場閉門會議，可是關係著2026高雄市長初選，對於官司纏身的林岱樺，至關重要。林岱樺開心的說，「這個我做無罪推論，以及我主張...我對我的清清白白有自信，所以我也很開心廉政會有這樣的決議。」民進黨廉政會對林岱樺詐領助理費案，做出等一審判決有罪之後再做處分的決議，外界不免好奇，若是林岱樺通過初選，代表民進黨出征高雄市長，之後遭到一審判決有罪，該如何處理？民進黨秘書長徐國勇說，「有關假涉性的問題，現在我要去回答也不方便，而且也不適當，所以這種假涉性問題，我們就...無法回答。」





徐國勇強調，廉政是獨立機關，連黨主席都無法干涉。對於2026高雄市長選舉，無論最後誰出線，目標只有一個字。徐國勇肯定的說，「民進黨一定會在高雄繼續執政，我還是只有一個字，民進黨中央黨部對於，高雄市選舉的立場，就是要『贏』，只有一個字。」這場座談會，四名選將，只有林岱樺和許智傑到場，邱議瑩和賴瑞隆缺席。許智傑說，「我們民進黨會很公平公正公開，所以選務大概是沒什麼問題。」徐國勇稍早前也到屏東縣黨部，與黨工座談，尋求連任的屏東縣長周春米並未到場，但也表示自己就是當然的候選人，也會順利獲得提名。













