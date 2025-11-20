徐國勇否認「秘書長親征」台北市長 「沈伯洋是好人選」！

2026地方大選民進黨台北市長人選備受關注，儘管目前有多人遭到點名，甚至包括民進黨秘書長徐國勇，他今（20）日受訪時談到人選問題表示，並沒有難產，而且有多人被點名，包括王世堅、吳怡農等人，但是面對自己是否下場親征，他則表示因為是秘書長所以不會去選舉，最後徐國勇還補充，「沈伯洋也是好人選」。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／翻攝自民進黨YT）

徐國勇今天受訪時指出，民進黨台北市長人選相當多，每位都是經驗豐富的民意代表，具備豐富社會歷練與知名度。「還有人點到我，但我是秘書長不會去選舉」他笑著回應被點名參選的傳聞，徐國勇直言，作為秘書長最頭痛的是如何從眾多好人選中選出最適當、最強的人選，代表民進黨帶領國家往前走。

廣告 廣告

對於花蓮縣長選戰是否與議長張峻合作的問題，徐國勇回應表示這都是未知數，張峻尚未宣布參選意願，不清楚他的立場如何，但坦言張峻是花蓮的好人選，民進黨也有自己的好人選，未來合作可能性仍待討論。

民進黨立委沈伯洋。（資料圖／中天新聞）

媒體追問被點名可能參選桃園市長的何志偉是否是好人選時，徐國勇表示，每位代表民進黨參選的都是好人選。當有媒體提及綠委沈伯洋選台北市長的可能性，並指出許多媒體人發文表示要組跨在野聯盟支持他，徐國勇回應，「這就是好人選。剛剛媒體問說台北市沒有人選？我都忘記提到沈伯洋了，又多了一位。」

延伸閱讀

馬斯克出席白宮晚宴 似與川普關係有所和緩

高市早苗引爆陸日緊張！ 方恩格分析：川普不關心這件事

路透：川普傳延後開徵半導體關稅 避美中貿易戰升溫