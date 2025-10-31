徐國勇告誡卓冠廷「林岱樺造勢絕不能上台」！ 民進黨：黨職應保持中立

徐國勇要求，黨職人員應保持中立。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞]

正國會力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，尤以派系掌門人、外交部長林佳龍發文最受關注。不過，據了解，民進黨發言人卓冠廷出現在林的造勢海報上，驚動民進黨秘書長徐國勇，徐並下令黨職人員不得涉入初選，卓因此當天不會上台。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（31）日表示，公職不受拘束，黨職是選務人員應保持中立。

林岱樺11月1日將舉辦造勢活動，在林佳龍發文力挺下，正國會成員也一一跟進，包括立委王義川、卓冠廷等人。而王、卓以及立委黃秀芳、陳秀寳的照片，也都出現在林的造勢海報上。

廣告 廣告

據了解，徐國勇在看到海報的當下就嚇了一跳，認為卓冠廷是黨中央的發言人，具有黨職身份，不應該涉入初選。徐便請人傳達指令，要求卓到場「絕對不能上台」，而卓也接受黨的指示，當天僅會到後台關心。

戴瑋姍今回應表示，公職不受拘束，黨職是選務人員應保持中立。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

M1A2T成軍 賴清德：堅決反對推進統一、反對一國兩制

媒體人爆戴髮片是真的？黃國昌無奈撥髮自證3度喊：台媒病態成這樣