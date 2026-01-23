徐國勇喊自由不是免費！民眾黨酸「國防淪政治遮羞布」：付完錢拿不到武器合理嗎

民進黨秘書長徐國勇今（23）日重提美國在台協會（AIT）處長谷立言「自由不是免費」一席話重申軍購重要性，民眾黨隨即透過聲明反嗆，綠營一直跳針去講一些台灣人民都明白的道理，質疑賴清德政府「2張A4紙就要1.25兆」，只是把國防當成政治遮羞布。

民眾黨秘書長周榆修發出4點聲明，認可「自由不是免費」的論點，但重申「也不是民進黨拿兩張A4紙就敢喊價1.25兆的免死金牌」；周榆修表示，民眾黨支持國防要強、軍備要精，但必須建立在賴清德政府預算要透明、清單要交代的前提之下。

其次，針對徐國勇拿張伯倫、希特勒、西藏、中共比喻，強化「實力才能真正保護和平」的發言，周榆修痛批，民進黨成天把國防拿來政治操作、把在野黨監督貼上賣國標籤，「在內部找敵人」的行為，才真正在削弱台灣國防實力。

周榆修指出，民眾黨忠於台灣人民，會對人民的每一分納稅錢負責、對國家安全的每一項採購負責，絕不會放棄監督、直接放行浮編濫編的預算。

最後周榆修透露，民眾黨早有自己版本的軍購條例，本周末也將召開軍事諮詢會議，支持保家衛國、強化自主防衛的同時，拒絕黑箱、拒絕灌水、拒絕用「忠誠」兩字堵住監督；周榆修喊話，賴清德只要透過公開辯論說服台灣人民，民眾黨就會支持行政院版軍購條例。周榆修直言，民進黨應把資料攤開、把內容說清楚，而不是「拿歷史傷痕當情緒勒索」、「把國防當成政治遮羞布」。

