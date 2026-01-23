徐國勇喊話藍白做忠誠在野黨 周榆修：2張A4紙要1.25兆對納稅錢忠誠了嗎？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

針對民進黨秘書長徐國勇今日重申「自由當然不是免費的」，民眾黨秘書長周榆修表示，台灣人民都明白的道理，不用民進黨一直跳針，台灣人只想問在民進黨宇宙裡「付完錢拿不到武器很合理嗎？」；再者，賴清德政府要在野黨「忠誠」，試問2張A4紙就要1.25兆，對台灣人民的納稅錢「忠誠」了嗎？

周榆修強調，第一，自由不是免費，但也不是民進黨拿兩張A4紙就敢喊價1.25兆的免死金牌。國防要強、軍備要精，台灣民眾黨支持；但賴清德政府預算要透明、清單要交代、軍購8年1.25兆特別預算，在野黨要求內容細項天經地義。

周榆修說，第二，徐國勇拿張伯倫、希特勒、西藏、中共比喻，意圖強化「實力才能真正保護和平」，但此刻真正削弱台灣國防實力的，正是民進黨成天是把國防拿來政治操作、把在野黨監督貼上賣國標籤，在內部找敵人。第三，台灣民眾黨是忠誠台灣人民的在野黨，對人民的每一分納稅錢負責、對國家安全的每一項採購負責。徐國勇口中的「忠誠在野」，如果是要我們放棄監督、直接放行浮編爛編的預算，那叫忠誠民進黨、忠誠賴清德，不是忠誠國家與台灣人民。

最後，周榆修強調，台灣民眾黨早有自己版本的軍購條例，本周末也將召開軍事諮詢會議，我們支持保家衛國、強化自主防衛，但拒絕黑箱、拒絕灌水、拒絕用「忠誠」兩字堵住監督。賴清德總統只要透過公開辯論，讓多數台灣人民覺得有道理，台灣民眾黨絕對支持行政院版。民進黨如果真的把自由民主放在心上，就請把資料攤開、把內容說清楚，不要拿歷史傷痕當情緒勒索，更不要把國防當成的政治遮羞布。



