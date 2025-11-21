徐國勇喊「台北市好人選很多」點名他 王世堅嚇到手滑：差點寫錯字

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅在立法院受訪（圖／翻攝畫面）

民進黨備戰2026地方選舉，台北市部分，目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取提名，民進黨秘書長徐國勇20日表示，台北市的人選相當多，「王世堅本身也是個人選」，比較頭痛的是哪一個最適當。王世堅今（21）日受訪直呼「我不敢啦」，可能徐國勇點錯了，因為兩人是好朋友，「所以我的名字大概隨時都在他腦海裡」。媒體追問，如果最後黨真的需要他的話是否願意出戰？王世堅一時手滑，笑說「差點寫錯字。」

廣告 廣告

徐國勇20日受訪表示，台北市的人選，大家已經點名很多人，每一個都是相當有經驗的民意代表，也都有相當的社會歷練，知名度都非常高，例如有人點名王世堅、吳怡農等，怎麼會沒有人呢？民進黨在台北市的人選相當多，王世堅本身也是個人選，他當秘書長，比較頭痛的是，到底哪一個最適合。

王世堅今日在立法院受訪，媒體關注徐國勇點名他也是台北市長的好人選一事，王世堅直呼「我不敢啦」，徐國勇可能點錯了，因為兩人是好朋友，「所以我的名字大概隨時都在他腦海裡，他常常就會去講到我。」

針對徐國勇說，現在比較頭痛的是人選太多，王世堅表示，就符合他先前分析的，民進黨人才濟濟，實在太多人選，這一點確實也是黨現在很積極地分析，每個縣市一定都是讓最強的出來，其實每個黨應該都是讓最強的出來，不要到時候選輸了怪兵器不好。

媒體追問「如果最後黨真的需要你的話⋯⋯」正在簽到的王世堅一時手滑了一下，笑說「我差點寫錯字，你嚇到我」。他接著表示，民進黨有那麼多優秀人才，要先去徵詢他們的意願、優缺點、政見等，一定都從強的先問起，「我不會被問到，被問到搞不好選舉就結束了」。



更多三立新聞網報導

游盈隆點蔡英文選台北市 王世堅「確實是國內最強」：應該尊重她的意願

游盈隆喊蔡英文選台北市長！吳思瑤傻眼「亂點選舉譜」：應該不是認真的

列名單談2026北桃戰將「不會沒人」 徐國勇否認親征：我不會去選舉

解放軍沒出息！王世堅怒嗆：台灣不是省油的燈

