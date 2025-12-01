徐國勇喻1.25兆軍購「不能上完廁所才買衛生紙」 藍委回他「馬桶不通買再多也沒用」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
國民黨立法委員許宇甄今（1）日批評，賴清德總統宣布編列高達1.25兆新台幣的國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇竟以「不能上完廁所才買衛生紙」這種荒腔走板的比喻來護航，民進黨發言人更試圖把這筆天文數字的軍費包裝成所謂「和平保單」。民進黨這種無限舉債、近乎失控的軍備擴張，根本不是在追求和平，而是把全體台灣人民的血汗與未來，押在民進黨的台獨黨綱務的賭桌上。
許宇甄表示，我們絕對支持國防、支持自我防衛，但人民更想追問，是誰把原本可控的兩岸關係，操作到必須拿後代子孫的錢來買衛生紙擦屁股？納稅人的每一分錢都應該花在刀口上，不該淪為軍火商的肥肉桶，更不能成為民進黨抗中保台神主牌後的聚寶盆。
許宇甄指出，民進黨將國防預算包裝成「保險」，是刻意迴避其刻意挑釁的責任。保險的本質是降低風險、負責善後，而不是主動製造衝突、提高保費。兩岸風險升高，正是因為民進黨執政九年多來一路激化對抗，如今卻要全民買單這張高達1.25兆的「預備戰爭保單」。這哪是保單？根本是民進黨失敗兩岸政策的天價罰單！
許宇甄諷刺，徐國勇的說法根本有問題，現在是民進黨把兩岸關係弄得那麼緊張，所以不是要在上廁所前買衛生紙，而是馬桶被民進黨搞到不通，就算你買一堆衛生紙回來，還是無法上廁所。如何讓兩岸持續和平交流，和緩兩岸關係，讓馬桶趕快通暢比較重要。
許宇甄強調，真正的「和平保單」是透過協調、對話與互信，讓兩岸永保和平，讓保單永遠不必啟動。民進黨卻一路挑釁、一路升高風險，將台灣推向戰爭邊緣，把所謂的「保單」變成點火的引信。
許宇甄不諱言表示，既然徐要用上廁所來比喻，那就要告訴徐大秘書長，民進黨「沒那種屁股，就別吃那種瀉藥。」現在的問題根本不在於衛生紙夠不夠，而在於執政當局明明施政亂搞、能源與民生問題百出，卻還拚命吞食名為「意識形態」的政治瀉藥。自己主動把肚子搞壞了、局面弄僵了，才回頭恐嚇納稅人得掏出 1.25 兆來幫忙「擦屁股」。這筆天價預算，哪裡是保家衛國的保護費？根本是強迫全民為了錯誤政策買單的「遮羞費」。
許宇甄強調，唯有恢復兩岸對話、建立互信，才是最堅固、最有效的和平鐵盾。民進黨的1.25兆軍備擴張，只會讓台灣掉進無底洞般的軍備競賽，讓年輕世代更接近戰場。民進黨必須停止「挑釁—買武器—再挑釁—再買武器」的惡性循環，還給台灣人民一條真正和平、真正繁榮的道路。
