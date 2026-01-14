徐國勇嗆蔣萬安：早就有10個縣市營養午餐免費、不會慚愧嗎？

民進黨秘書長徐國勇受訪。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，不少縣市跟進。對此，民進黨秘書長徐國勇今（14）日表示，蔣宣布前已經有10個縣市營養午餐免費，難道蔣不會慚愧嗎？他說，現在選舉到了，難道想用營養午餐來騙選票嗎？

徐國勇今受訪直言，營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛。他說，他當過台北市議員，也是台北市選出的立法委員，台北市的財政最好，營養午餐不是台北市先做的，在蔣萬安宣布前，已經有十個縣市在做營養午餐，難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？

徐國勇指出，他舉雙手贊成營養午餐免費，他當議員的時候就說過，不過時任台北市長馬英九沒有做，後來國民黨的台北市長也沒有做。他說，現在好像突然變成蔣萬安的功勞，好像是蔣帶動的，「錯了」，蔣之前已經有10個縣市在做，且財政跟台北市比起來差太多，人家做得到為什麼台北市做不到？

徐國勇說，請媒體朋友去Google 一下，去找一下，是蔣萬安開始做的嗎？不是的。他說，蔣用這個來當作政績，想要欺騙全國民眾，但他當過台北市議員、立委，「我不會上當的，因為他太慢了，他該做的時候沒有做」。他批，現在選舉到了，講個比較不好聽的話，難道用營養午餐就想來騙選票嗎？

