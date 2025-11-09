徐國勇嗆鞭刑不人道、全世界都有詐騙 郭正亮對比星國3作為：沒常識的大鬥雞

民進黨秘書長徐國勇5日上午於民進黨YouTube頻道直播節目《午青LIVE直播》談及詐騙議題時表示「全世界詐騙都很多啦，台灣不是唯一的國家啦，美國也有很多詐騙集團、日本也有很多詐騙集團，所以你們最近看看日本，有沒有很多詐騙集團？有啊。」更表示台灣治安只輸新加坡，但新加坡有鞭刑，不符合人道，自由民主遠遠落後於台灣。對此，前立委郭正亮於節目《大大平評理》表示徐國勇是「不是很有常識的大鬥雞」。

郭正亮表示，新加坡詐騙案之所以相對台灣低，跟鞭刑一點關係都沒有。新加坡將詐騙列為警察單位高積分項目，台灣則不易成案。其次，為了方便查案，新加坡和金融機構協商使得帳戶可以隨時凍結，台灣要凍結一個帳戶至少要一天以上。第三，則是定罪率問題，台灣詐騙成案率17%，17%共5到6萬人，表示詐騙產業共25萬到30萬人；新加坡成案率則達到80%，真正涉案者2千到3千人。兩國詐騙產業規模完全不同。

郭正亮指出，當時任職立委時曾和警政署合作處理該議題，警政署曾表示「真正的問題是監獄不夠」，台灣監獄3分之2都是與毒品和詐騙有關罪犯。台灣的監獄都只有1層樓，造成空間不足，應向上加蓋。並且，國防部有許多廢棄軍營位置偏遠，也應改建成監獄。

郭正亮續指，美國財政部10月14日針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，該集團於美國進行比特幣洗錢遭偵破。消息傳至台灣，台灣於11月4日偵破。但集團成員2017年便現蹤於台灣，更持有總價超過38億元的11戶「和平大苑」豪宅、48個車位及26台名車。檢調8年來卻毫無所為，當時為徐國勇任職內政部部長期間。



