徐國勇國防特別預算「衛生紙」說 蔣萬安：比喻有點奇怪

台北市長蔣萬安2日出席市政總質詢。(記者張嘉明攝)

〔記者何玉華／台北報導〕賴清德總統宣布8年投入1.25兆國防特別預算，遭在野黨連番質疑是帶往戰爭，民進黨秘書長徐國勇反擊，指國民黨拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國，「總不能上完廁所才買衛生紙吧？」台北市長蔣萬安今(2)表示，厚植國防實力是必須的，但錢要花在刀口上，衛生紙的比喻有點奇怪。

蔣萬安今天下午到市議會備詢前受訪，被問到徐國勇用廁所衛生紙比喻國防特別預算時，他表示，厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上，把國防軍備拿來比喻成為廁所的衛生紙，覺得有點奇怪。

另位於台北市研考會今天早上發布最新民意調查顯示，超過6成的市民支持持續與上海市進行城市交流，蔣萬安表示，兩岸關係越困難，越需要溝通交流，雙城論壇是目前兩岸之間少數僅存唯一溝通的管道，市府會繼續努力。

