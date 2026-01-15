徐國勇批免費營養午餐騙選票 蔣萬安笑回：很高興南高屏也推動

徐國勇酸免費營養午餐是在騙選票，蔣萬安受訪回應。（本刊資料照）

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，其他縣市不分藍綠紛紛跟進。民進黨祕書長徐國勇昨（14日）指出免費營養午餐非首例，早有10個縣市已經實施，批評蔣萬安就是在騙選票。但這段發言令網友不解，因為高雄、台南都跟進了，質疑徐國勇是在臭自己人。蔣萬安今（15日）笑著回應，樂見台南、高雄等縣市為了孩子的健康共同推動。

徐國勇昨日受訪猛批蔣萬安，強調營養午餐免費他舉雙手贊成，其他縣市也早就推動，全國財政最好的台北市卻等到現在才做，好像突然間變成蔣萬安的功勞，質疑蔣萬安是拿免費營養午餐當政績欺騙全國民眾，「現在選舉到了，難道要用營養午餐來騙選票嗎？」

廣告 廣告

面對徐國勇猛批，蔣萬安今日上午出席丙午迎新春聯揮毫大會受訪，重申北市推動營養午餐免費，最重要的就是希望孩子在成長的關鍵階段，能吃得安心、營養攝取均衡，且避免孩子因家庭經濟狀況感受到差異，同時減輕孩子家庭負擔。

蔣萬安說，所以很高興看到他宣布營養午餐免費後，包含台南、高雄、屏東、嘉義等縣市，願意為了孩子健康、營養均衡、吃得安心，一起推動營養午餐免費。

更多鏡週刊報導

酸「台北在炫富」政策買票！黃偉哲突+1宣布營養午餐免費 網灌爆留言：感謝炫富市長

屏東也跟進「營養午餐免費」！約5萬孩子受惠 周春米坦言：不容易但勇於承擔

路邊不能抽菸了？ 蔣萬安推「無菸城市」借鏡國外設吸菸室