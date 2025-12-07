徐國勇批國民黨法案逕付二讀 違反國父思想

民進黨秘書長徐國勇7日代表總統賴清德前往苗栗縣大湖鄉龍天宮贈匾「與天地準」徐國勇被媒體問及有關於助理費案修法一事，直批最近國民黨的修法都是執意而行，完全沒有經過討論，很多的法案直接就逕送二讀，沒有經過法案，就是違反了國父思想。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨秘書長徐國勇7日代表總統賴清德前往苗栗縣大湖鄉龍天宮贈匾「與天地準」。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

稍後趕到的苗栗縣長鍾東錦致辭時，特別向代表賴清德總統的民進黨秘書長徐國勇致意。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣縣大湖鄉龍天宮7日舉行祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，民進黨秘書長徐國勇代表總統賴清德前往贈匾「與天地準」徐國勇被媒體問及有關於助理費案修法一事，直批最近國民黨的修法都是執意而行，完全沒有經過討論，很多的法案直接就逕送二讀，沒有經過法案，就是違反了國父思想。

徐國勇受訪時表示，大家要先了解助理費的性質是什麼？大家如果了解助理費的性質是要給助理的，而不是要給立委的時候，那這個要修法可能大家都要集思廣益，尤其在法律界的人士要多多質詢，以及這些助理工會的助理們，要讓他們知道，這個修法對他們的結果是什麼？所以他認為要多多的聽民意，還有想一下法律的性質跟助理費的性質，如果把這些性質好好的考慮下去的話，他覺得大家就知道修法的必要性、正當性在哪裡？這樣才能夠真正的把修法修到很完美。

廣告 廣告

徐國勇直批，他覺得最近國民黨的修法都是執意而行，完全沒有經過討論，很多的法案直接就逕送二讀，沒有經過法案，沒有經過法案，就是違反了國父思想，因為國父講過。少數服從多數是沒有錯，可是多數要尊重少數，什麼叫尊重少數，就是要充分討論，所以國民黨很多的法案全部直接逕付二讀，沒有任何的討論，這個完全是違反國父思想，也違反民主原則，這個就是一種變相的集權。

徐國勇呼籲，什麼法都要經過討論，包括相關立法院的助理費，他想要除罪化或想要怎麼樣的去處理，通通要經過慎重的考慮，連討論都不討論，連讓行政院長發表有關這一方面行政權的意義，都不給卓揆發表，他請大家思考一下，這樣的立法院是國民要的嗎？

稍後趕到的苗栗縣長鍾東錦致辭時，特別向代表賴清德總統的民進黨秘書長徐國勇致意，他說，神農大帝建醮已有150周年歷史，所以要感謝賴清德總統，也要感謝立法院韓國瑜院長，大家都對龍天宮保佑地方的平安，表示肯定。五穀神農大帝是在天上掌管著我們的五穀、糧食以及各種水果產品，大湖也是草莓之鄉，而且是水果之鄉，我們相信大家所尊敬的五穀大帝，會保佑大湖鄉及卓蘭鎮所有的果農、五穀都能夠豐收。

鍾東錦表示，今年在此要再一次跟大家報告，所有的建設，所有地方的努力。還是要中央跟地方做最親密的配合，看到中央對地方的重視，真的讓他非常感動，其實徐國勇部長在當內政部長時，每每到拱天宮，我們也相遇很多次，不但非常相挺，所以他看到徐國勇秘書長與各宮廟的主委互動非常的好，在這看到所有五穀神龍大帝的各宮廟的理事長董事長今天都熱烈出席，要在這邊祝福今天的大會圓滿成功，更要祝福龍天宮的神農大帝神威險赫，保佑地方香火綿綿。

【看原文連結】