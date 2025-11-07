徐國勇批新加坡非民主！他憂：台星關係生變

▲民進黨祕書長徐國勇5日於直播節目中說，台灣的治安在亞洲國家僅次於新加坡，但新加坡有鞭刑，不是民主國家。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.22）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文接受專訪，稱俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，引發爭議，無獨有偶，民進黨祕書長徐國勇5日於直播節目談到台灣的治安與詐騙問題時，稱台灣的治安在亞洲國家僅次於新加坡，但新加坡有鞭刑，不是民主國家。國際政治觀察家方恩格直呼，台星關係生變嗎？

方恩格說，他一直認為新加坡總理黃循財，早晚會取消新加坡軍隊來台灣訓練的「星光計畫」，但在最近台灣外交部和民進黨秘書長分別批評新加坡情況之下，甚至有可能加速。

新加坡「星光計畫」（Starlight Program）是新加坡武裝部隊自 1970 年代起在台灣進行的長期海外軍事訓練項目，起因於新加坡國土狹小，不具備大規模野戰演習與實彈訓練的空間。台灣自已故前總統蔣經國時期起提供訓練場地，雙方合作延續至今，包括步兵操演、裝甲兵訓練與野外生存等課程。

雖然新加坡近年也在澳洲、汶萊設立海外訓練基地，但台灣仍是其最重要且歷史最久的合作地點之一。不過因台灣國際地位特殊，2016 年曾因新加坡自台返國的裝甲車在香港遭扣押而引發國際關注，但事件處理後，星光計畫仍持續進行，只是比過去更加低調。整體而言，星光計畫被視為台星雙方重要且穩定的軍事合作架構。

