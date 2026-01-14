徐國勇批蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市府酸：打臉陳其邁、黃偉哲

民進黨祕書長徐國勇14日批台北市長蔣萬安的營養午餐政策不是最先做的，並質疑蔣用營養午餐來騙選票。北市府副發言人葉向媛回應，午餐免費是為了增加孩子的營養，並酸徐國勇一口氣連罵了高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人，「不愧是民進黨選票的最強操盤手」。（台北市政府提供／徐佑昇台北傳真）

民進黨14日舉行南投縣長提名記者會，祕書長徐國勇會後接受媒體聯訪時，針對營養午餐免費議題，徐國勇批，營養午餐不是台北市先做的，在台北市長蔣萬安宣布免費前，已經有10個縣市免費，並質疑「難道要用營養午餐來騙選票嗎？」對此，北市府副發言人葉向媛回應，午餐免費是為了增加孩子的營養，減輕家長的負擔，北市府樂見所有願意為家長與孩子打拚的縣市首長一起攜手同行，並酸徐國勇一口氣連罵了高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人，「不愧是民進黨選票的最強操盤手」。

廣告 廣告

徐國勇今日下午表示，他舉雙手贊成營養午餐免費，他當議員的時候就說過，不過時任台北市長馬英九沒有做，後來國民黨的台北市長也沒有做，但現在好像突然變成蔣萬安的功勞，好像是蔣帶動的，但他表示，蔣萬安宣布之前已經有10個縣市在做，且財政跟台北市比起來差太多，「人家做得到為什麼北市做不到？」，並質疑是在騙選票。

葉向媛回擊，營養午餐免費是為了增加孩子的營養，減輕家長的負擔，台北市政府樂見所有願意為家長與孩子打拚的縣市首長一起攜手同行。徐國勇一口氣連罵了自己黨籍的陳其邁、黃偉哲，以及今天剛剛宣布跟進的屏東縣長周春米是在「騙選票」，不愧是民進黨選票的最強操盤手。

葉向媛強調，市府長期重視教育政策，從民進黨中央政府不願意做的鮮奶周報政策、營養午餐免費政策、再到教育革新3箭、教師行政工作獎金等各項政策，都是希望全面照顧學生、家長、老師以及行政團隊，讓教育回歸教學的本位，做學校及家長最堅實的後盾。

【看原文連結】