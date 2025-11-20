徐國勇批藍白會極為失敗 周榆修：膝反射式的「聞過則怒」

周榆修表示，面對在野黨提出當前國家面臨的困境與賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。（圖／報系資料庫）

針對民進黨祕書長徐國勇對在野黨主席會談沒談台灣一說，民眾黨秘書長周榆修今（20）日表示，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。

周榆修說，民眾黨的核心立場始終清楚—以行動顧「台灣」、守住國家利益。徐國勇沒有關心理解昨日在野峰會的訴求；面對在野黨提出當前國家面臨的困境與賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修表示，區域安全、保家衛國，民眾黨從不缺席，民眾黨給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴清德政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。

周榆修強調，若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？更有甚者，軍購按時付出鉅額款項卻幾乎完全沒有依約獲得設備，到目前完全拿不出具體有效的作為。

