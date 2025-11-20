徐國勇批藍白會極為失敗 民眾黨嗆膝反射式「聞過則怒」

針對民進黨祕書長徐國勇批評，藍白會談未談台灣，民眾黨祕書長周榆修20日反擊，沒有理解峰會訴求。（中時資料照，袁茵攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌於19日會面，民進黨祕書長徐國勇20日表示，這是一場極為失敗的會面，沒有為台灣、區域安全做相關論述的格局，讓人非常失望。對此，民眾黨祕書長周榆修回擊，徐沒關心、理解昨日峰會訴求，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

針對徐國勇對在野黨主席會談沒談台灣一說，周榆修20日表示，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。

周榆修提及，民眾黨的核心立場始終清楚，以行動顧台灣、守住國家利益，徐國勇沒有關心理解昨日在野峰會的訴求，面對在野黨提出當前國家面臨的困境，以及賴清德政府罔顧主流民意與國家正義種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修說，區域安全、保家衛國，民眾黨從不缺席，並給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴清德政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。

周榆修強調，若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？更有甚者，軍購按時付出鉅額款項卻幾乎完全沒依約獲得設備，到目前完全拿不出具體有效的作為。

