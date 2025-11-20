徐國勇批「藍白會談」極不成功 民眾黨反嗆：膝反射式動怒、令人遺憾

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行兩黨領袖高峰會談，被民進黨秘書長徐國勇批評。（圖片來源／民眾黨提供）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行兩黨領袖高峰會談，兩人互動引發各方關注。民進黨秘書長徐國勇今天(20日)表示，當中國對台灣施以各種脅迫，「藍白會談」未著墨於區域安全，反倒淪為攻擊執政黨，這是極不成功、失敗且對國家安全、團結沒有助益的會談。

民眾黨：台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理

針對民進黨祕書長徐國勇對在野黨主席會談沒談台灣一說，台灣民眾黨秘書長周榆修表示，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。

實際上，19日除了國民黨、民眾黨兩個黨兩位主席之外，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲以及立法院黨團總召傅崐萁與會；民眾黨則有秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、副秘書長黃成峻、黨團主任陳智菡都一起與會，換句話說，周榆修人在現場。

鄭黃重大會面，周榆修也和其他要職參與

周榆修說，台灣民眾黨的核心立場始終清楚—以行動顧「台灣」、守住國家利益。民進黨徐國勇秘書長，沒有關心理解昨日在野峰會的訴求；面對在野黨提出當前國家面臨的困境與賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修表示，區域安全、保家衛國，台灣民眾黨從不缺席，我們給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴清德政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？更有甚者，軍購按時付出鉅額款項卻幾乎完全沒有依約獲得設備，到目前完全拿不出具體有效的作為。

