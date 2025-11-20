徐國勇批「鄭黃會」沒任何助益 民眾黨反嗆：膝反射式的「聞過則怒」

針對民進黨秘書長徐國勇批評鄭黃會，民眾黨今天（20日）反嗆，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到如今四分五裂的地步。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文昨天與民眾黨主席黃國昌舉行在野高峰會，民進黨秘書長徐國勇今天（20日）受訪時批評，這是個極為失敗的會合，對台灣的安全、對國家的團結，沒有任何助益。對此，民眾黨秘書長周榆修反擊，徐國勇沒有關心理解昨日在野峰會的訴求，面對在野黨提出當前國家面臨的困境，以及賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

鄭黃會於昨天落幕，徐國勇今天出席活動受訪時說，昨天的藍白合讓國人非常失望，當中國對台灣施展各種脅迫威脅，以及區域安全緊張情勢下，藍白合原本可以對台灣安全、區域安全有一些著墨，但很可惜「淪為一個攻擊、而沒有對國家有任何助益的一個會談」。

徐國勇認為，這是一個極為不成功、失敗的會合，因為對台灣安全、對國家團結沒有任何助益，而且對於藍白到底要怎麼合，也沒有講清楚。

對此，民眾黨秘書長周榆修表示，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。

周榆修說，民眾黨的核心立場始終清楚「以行動顧台灣」、守住國家利益。徐國勇沒有關心理解昨日在野峰會的訴求，面對在野黨提出當前國家面臨的困境與賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修表示，區域安全、保家衛國，民眾黨從不缺席，且給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴清德政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。

周榆修質疑，若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？而軍購按時付出鉅額款項卻幾乎完全沒有依約獲得設備，政府到目前完全拿不出具體有效的作為。



