徐國勇批「鄭黃會」沒談台灣 民眾黨反擊：台灣絕非民進黨獨家代理

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天召開「以行動顧台灣 主席高峰會談」，但民進黨秘書長徐國勇今（11/20）天質疑，「鄭黃會」沒有談到台灣安全、區域安全相關論述，淪為攻擊民進黨的會談，讓國人非常失望。對此，民眾黨秘書長周榆修反擊，表示台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。

針對徐國勇批評「鄭黃會」沒談台灣，周榆修說，民眾黨的核心立場始終清楚，就是以行動顧「台灣」、守住國家利益，徐國勇沒有關心、理解昨天在野峰會的訴求。他表示，面對在野黨提出當前國家面臨的困境，以及賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，徐國勇膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修表示，區域安全、保家衛國，民眾黨從不缺席，也給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴清德政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。

周榆修反問，若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？更有甚者，軍購按時付出鉅額款項卻幾乎完全沒有依約獲得設備，到目前完全拿不出具體有效的作為。

