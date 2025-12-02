徐國勇把國防軍備比喻成衛生紙？蔣萬安：有點奇怪

總統賴清德日前宣布將推出1.25兆元的國防特別預算，面對質疑，民進黨秘書長徐國勇說，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」。對此，台北市長蔣萬安今天（２日）表示，錢必須花在刀口上，把國防軍備比喻成衛生紙，有點奇怪。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

賴清德總統宣布將編列1.25兆特別國防預算後，行政院隨即通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，該條例今在立法院程序委員會討論是否排入5日院會議程時，藍白兩黨以10票對9票封殺提議暫緩列案。

對於在野黨質疑花費過高，徐國勇說，1.25兆國防預算分8年執行，平均每年約1600億，會隨武器價值不同而有上下調整。他強調，「我們每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？不會太高啦」。徐國勇引用古語「國無兵，恆亡」指出，國家若沒有軍隊一定滅亡，保持自我保護能力是必要的。

徐國勇。（圖／中天新聞）

徐國勇指出，每個人家裡都有鎖，難道你有鎖，就代表是小偷必來臨嗎？」他表示，有人講得更粗魯一點，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙。對侵略我們的境外勢力有所防備本來就是必須的，就像天氣冷時媽媽會叫你多加一件衣服，「難道你要出去外面冷個半死以後，回來才說『我很冷』，才去買衣服？你可能就來不及了」。

對此，蔣萬安今天受訪時表示，厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上，「把國防軍備比喻成衛生紙，我覺得有點奇怪。」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

