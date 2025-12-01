徐國勇拋審慎考慮是否提公投 藍尊重並表明該戰就戰
民團近日發起廢止「憲訴法」、「公職選罷法」修法公投案，民進黨秘書長徐國勇今天(1日)表示，「公投綁大選」不適當，未來會審慎考慮是否提出公投案。國民黨發言人牛煦庭則表示，尊重民進黨提公投權利，若合併大選投票，就由民意見真章，屆時國民黨該戰就戰，會做充足準備。
人民作主志工團提出「憲法訴訟法」公投案，訴求廢止參與評議大法官人數不得低於10人、作成違憲宣告時同意宣告大法官人數不得低於9人，連署期限自今年7月底至明年1月底。
另外，該民團還提出3項「公職選罷法」公投案，分別訴求廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本，以及廢止偽造、假冒個資連署刑責，這3項公投案連署期限自今年9月到明年3月底，連署門檻都是29萬3,228人。
依規定，公投提案人若提出連署人名冊後，戶政機關要在60日內完成查對，若合於規定，中選會須在10日內公投案成立，若不符規定，將通知領銜人於30日內補提連署人名冊，以1次為限；公投案成立後，須在3個月到6個月內投票，期間若有全國性選舉，應與該選舉同日舉行。各界研判，未來公投成案後與2026年地方選舉能否同步舉行，不確定性極高。
民進黨秘書長徐國勇1日表示，2018年「公投綁大選」，導致「邊開票、邊投票」亂象，因此，民進黨認為「公投綁大選」不適當，民進黨團會審慎考慮是否提公投。
徐國勇指出，民團提出「憲訴法」公投， 若現在成案，按照國民黨所通過公投綁大選修法，根本「綁不到大選」，明天與民團對談時也會提到此狀況。徐國勇：『(原音)所以公投綁大選，民進黨會不會參與、提出公投的題目來讓大家來公投，我們現在正在審慎考慮、審慎以對中，至於民團已經有提出來的，如果這個憲訴法的公投，大家去思考一下，如果現在成案的話，按照現在國民黨所通過的公投綁大選的法律，它能夠綁大選嗎？它綁不到大選，因為它有一定的時間限制，它的時程過了以後，綁不到大選啊。』
徐國勇表示，最重要的是，應該是真正有必要性的公投才能綁大選，其他可以處理、協商的議題就應在立法院解決，或讓大法官解釋相關問題。
對於民進黨團審慎考慮是否提公投，國民黨發言人牛煦庭說，若民進黨依規定提公投，當然會尊重，但請民進黨記得大罷免失利，如今若強推跟大罷免相同訴求的公投，是否會再度迎來民意反撲。牛煦庭：『(原音)我們還寧願是一些民生相關的法案來做公投，那不是比較有意義嗎？對不對？如果你還是硬要用這些東西，讓它一直留在過去的那個時空裡面，我們敬表尊重。如果真的提了、真的按照法定的門檻、它取得了成案的資格，然後要一起選舉，那就是民意戰場見真章，我們該論述、該表態、該說明的，我們就再說明一次。』
牛煦庭呼籲民進黨尊重國會多數，好好治國，回到談判桌上溝通協調，若堅持走對抗路線，國民黨該迎戰就迎戰，會做最充足準備。
