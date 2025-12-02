徐國勇拿衛生紙喻1.25兆軍購 蔣萬安：這比喻怪怪的

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷/台北報導

總統賴清德提出1.25兆元軍購特別預算後，引發朝野激烈攻防。民進黨秘書長徐國勇近日以「總不能上完廁所才去買衛生紙」比喻軍備提前準備的重要性，說法一出，爭議瞬間升高。台北市長蔣萬安今（2）日在市議會受訪時也回應，認為這樣的比喻怪怪的。

面對徐國勇將軍購比作衛生紙的爭議，蔣萬安表示這樣的比喻「有點奇怪」。（圖／方炳超攝）

徐國勇用衛生紙比喻反擊在野黨連番抨擊。台北市議員侯漢廷今日反問：「誰家上廁所，會花1/3到1/2的家產去買衛生紙？」他也酸說，屁股是鑲了鑽石嗎還是可以拉出比特幣？他強調，真正的情況是之前付錢買的F-16V還沒到貨，這樣只是「深化債務」，這不是未雨綢繆，這是便秘引起的幻覺！

現場記者提問，「1.25兆軍購徐國勇拿買衛生紙來比，你覺得適不適當，你家會不會拿1/3的家用來買衛生紙。」蔣萬安回答，「厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上，把國防軍費拿來比喻成為廁所的衛生紙，我覺得有點奇怪。」

