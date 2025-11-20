徐國勇指藍白會談無助團結 民眾黨批膝反射聞過則怒

（中央社記者郭建伸台北20日電）藍白黨主席昨天會面，但民進黨秘書長徐國勇表示，會談無助國家團結。民眾黨秘書長周榆修今天反批，賴政府若真心顧台灣，國家就不會四分五裂，徐國勇沒理解在野峰會訴求，卻膝反射式聞過則怒，令人遺憾。

國民黨主席鄭麗文昨天與民眾黨主席黃國昌會面。徐國勇今天表示，這是一個極為不成功、失敗的會合，因為對台灣安全、對國家團結沒有任何助益，而且對於藍白到底要怎麼合，也沒有講清楚。

面對批評，周榆修今天透過聲明指出，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到四分五裂的地步。

周榆修指出，民眾黨的核心立場始終清楚，就是以行動顧台灣、守住國家利益，徐國勇沒有理解昨天在野峰會的訴求，面對在野黨提出當前國家面臨的困境與賴政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，卻膝反射式聞過則怒，令人遺憾。

周榆修批評，民眾黨從不缺席區域安全、保家衛國，也給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。

周榆修強調，若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案，更有甚者，軍購按時付出鉅額款項卻幾乎沒有依約獲得設備，到目前拿不出具體有效的作為。（編輯：張若瑤）1141120