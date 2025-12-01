徐國勇指黨內沒做台北、桃園民調「徵召區會綜合評量」：其他民調我和選對會「都聽到了」

民進黨台北市長、桃園市長候選人引發外界議論，有意爭取台北市長徵召的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前也自提民調。黨秘書長徐國勇今（1）日直言，黨內沒有做過台北、桃園民調，且兩區都是徵召區，會有綜合評論，不是只有民調，至於其他民調，他和選對會都「聽到了」。

民進黨今日舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，會後記者問及台北市長、桃園市長人選狀況，黨內是否有做民調？有意爭取台北市長的吳怡農也有做民調？

徐國勇回應，台北跟桃園都是徵召區，不會只用民調來做決定，用民調來做決定的只有高雄、台南、嘉義縣初選區，黨內對於台北桃園會綜合評量。

至於有沒有做台北、桃園民調？徐國勇直回「沒有」，民調做完基本上就是給黨主席、秘書長看到，不會給其他黨工看到，他可以明白告訴大家，從他上任秘書長到現在三個月，「從沒有做過任何區域候選人的民調。」

徐國勇再說，其他徵召區候選人自己做的民調，都是他們聽到的，選對會自然也會聽到，台北市可以選的人才有好幾個，甚至有人提到他去選，「我們不缺人才，每個人都有經驗、知名度，我對於民調不予置評，但我們聽到了。」

（圖片來源：放言記者拍攝）

