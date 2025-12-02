徐國勇提「買衛生紙」說 黃國昌：2千億買F-16V、現在1張也沒拿到

民眾黨團立委林憶君(左)與黨團總召黃國昌 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於民進黨秘書長徐國勇以上廁所前要先買衛生紙來比喻1.25兆國防特別預算，民眾黨立院黨團總召黃國昌今(2)日表示，對美軍購交付延宕，2千億元買F-16V，都沒交貨，現在怎麼連一張衛生紙也都沒拿到。總統賴清德敢保證這1.25兆能如期交貨嗎？

我國115年度國防預算9495億，賴總統日前還宣布要再編列1.25兆的國防特別預算，雙雙創下新高，但近年來國防軍購延宕、遲交嚴重。台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委林憶君今(12/2)日召開記者會，對賴清德拋出四問，請他誠實面對人民。

民眾黨團今日上午舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統!!」記者會。

黨團總召黃國昌表示，台灣的國防安全自主與天價國防預算是非常嚴肅的問題，沒想到當全民對於1.25兆的特別預算提出質疑時，民進黨祕書長徐國勇竟以「買衛生紙」這樣不倫不類的比喻來類比，請問按照徐國勇邏輯，台灣過去花了超過兩千億購買F-16V戰機，現在怎麼連一張衛生紙都沒拿到？民進黨用兩張A4紙不到的特別條例就要花掉人民1.25兆。只會一邊高喊強化自我防衛，一邊惡意抹紅在野黨的合理示警與監督，民進黨用嘴巴打仗販賣恐懼感，民進黨才是真正的國安破口。

黃國昌表示，民進黨一直喊國防自主、潛艦國造，台灣民眾黨支持國防自主，對潛艦國造有期待，但不能欺騙人民。2016年編列了約新台幣5億餘元的「潛艦國造第1階段合約設計」預算，2018年蔡政府再編列493.6億「2階段預算」以建造「海鯤號」原型艦。2023年蔡英文總統還大張旗鼓召開「潛艦國造原型機命名暨下水典禮」記者會，結果根本沒有下水，直到2024年2月27日海鯤號才真正下水，也並未經過任何海測。

「海鯤號真的完成了？」黃國昌痛批海鯤號不要說完成，「連浮航測試都一再出問題！」原型艦原定要在今年9月完成海測、11月要交艦，結果2025年6月開始到前兩天，一共進行五次海測，都只能浮航；前三次海測滲水又找不到問題源頭，嚴重到進大乾塢維修後，2次海測又被爆出這5次海測竟然連船錨都沒有。

黃國昌表示，去年11月25日國防部長顧立雄曾說「海測沒過，不會動用任何一毛錢」，言猶在耳，國防部後來為了大罷免又改口「若第3階段預算遭刪，2025年9月通過海測，就只能放入116年度預算，期程會延宕兩年；」威脅人民與國會，請問現在到底是誰在延宕國艦國造的進度？台灣民眾黨立院黨團只是很卑微地要求國家落實承諾，原型艦先完成，結果竟遭到民進黨鋪天蓋地抹紅。

黃國昌指出，海鯤號原型艦的測試一直未能通過的另一個問題，是因為IPMS，也就是「整合式儎台管理系統」和「主機與電力管理系統」兩個系統還有缺失還沒改正。IPMS與電力系統本該在港測就準備好，國防部卻說他們認為這是小問題不影響航行安全。

黃國昌說，IPMS跟電力系統絕對不是小問題，IPMS系統就像神經一樣，會直接影響整個潛艦的安全性以及艦內人員生命安全，如果艦上發生火災、進水或通氣閥故障、一氧化碳濃度異常等狀況，IPMS就會發出警報，自動關停主機。這不是危言聳聽，因為2003年中共解放軍361號潛艇就曾因為通氣閥發生故障，導致新鮮空氣無法交換，最後柴油主機抽乾了艇內氧氣，艦上70名官兵全部因為缺氧死亡。

黃國昌表示，下一個階段是風險更高的潛航測試，如果出現IPMS發生他門口中的「小問題」，請問艦上的弟兄該怎麼辦？他曾在外交國防委員會質詢過，海鯤號原型艦是用6個小引擎做設計，後續艦卻要換成兩顆德國MTU軍規潛艦柴油機，請問原型艦搞六顆小引擎已經問題一堆，後續艦引擎完全改變，兩者設計要怎麼銜接？黃國昌要民進黨政府認清，國會是站在人民立場監督，是希望錢花在刀口上，要確保潛艇能用、更要確保國軍安全；民眾黨去年為何凍結海鯤號相關預算50%，就是因為看到了問題，如今更證明民眾黨的監督完全合理有根據。

立委林憶君表示，國防武器自主不只海鯤號出問題，總預算高達686億元的勇鷹高教機也狀況連連，當初國防部說2021~2026年要交機66架，但2023年交機17架後，每年都延宕，至今還有17架的缺口，這個缺口補得完嗎？根據審計部報告，2021年交機時勇鷹高教機的發動機已故障達148次、累計達111架次，修復時間過長，最長的花了707天才修復完成，妥善率也完全不足。

林憶君更整理出另外四項國防自主延宕項目，包含編列12.8億要買201架的「戰術型進程無人機」，原規劃今年要交機96架，實際卻只收到51架，加上明年原規劃要交機85架，總計還差130架；兩艘「新一代輕型巡防艦」要延期至2027年才會交付；國軍「HF的通訊機採購」今年本來要交付832套，現在只拿到91套；海軍司令部原定2020~2024年要採購「7艘新式港型拖船」，因為至今尚未決標，還要把計畫改至2029年才能拿到第一階段兩艘船，此後才會再爭取二階段的五艘，國防自主延宕非常嚴重。

林憶君痛批，對美採購也是一延再延，長程潛射重型魚雷預算達54.6億元，自107~119年向美國採購24枚戰雷、4枚操雷，原規劃112~115年就要完成交運，但美方說供應鏈中斷等多種原因，所以要延遲到115-117年才會交付，交貨是零；還有F-16V戰機編列2472億元要購買66架戰機，原規劃明年就要交付，但目前交貨也是零；以及F-16A/B型戰機性能提升案編列預算1359億元，美方早在106年通過也同意供售AGM-154C的飛彈，原規劃今年到明年全數都要交付，但現在居然說要重啟產線，延到2027~2028年交付，所以交貨也是零枚。

林憶君指出，不只買很多、沒有準時交貨，更奇怪的是明明交貨正常，同一項目、同一預算居然還會漲價！光115年度國防部送來的預算竟然暴漲87億，M1A2T的採購案原編405億買108輛戰車，執行期程是108~116年，目前交付80輛，但115年的預算書中竟把全案預算調高至453億元，共增48億，增幅達到11.87%，既然前面交貨都正常，為何到後兩年要調高預算？魚叉飛彈原本編列866億元，執行期間110年至119年，明年的預算書全案又調高至902億，整整多了36億元，增幅達4.03%；還有路通用型的油罐車預算6億，要在116-117年買77輛，但115年預算書中規格沒變，採購數量砍到剩54輛，每輛成本竟增加多了344萬，漲幅高達42.59%；TPS/FPS-117 雷達性能提升案原本編列約14 億 8775 萬元，但115年預算書卻提高到15億8137萬 元，增加9361萬元、漲幅約 6.29%。雷達升級已接近完成，卻在尾款階段大幅追加預算。這些光怪陸離的情況，國防部應清楚說明！

林憶君更質疑，買了這麼多武器，有足夠人員可以操作嗎？109年開始，每個國軍戰鬥部隊編現比都下滑，到今年9月，最多的空軍飛行聯隊也只有82%。賴政府口口聲聲說挺國軍，一般預算、特別預算都創新高，民進黨政府卻不願意依法編列《軍人待遇條例》，一旦打仗，難不成要國防部長顧立雄親自操作無人機嗎？

黃國昌總結表示，台灣人絕對支持強化台灣自主防衛能力，但面對動輒千億上兆的預算與實際執行現狀，花了幾千億沒拿到東西，如今又宣布要編列1.25兆，人民要向賴清德提出四個疑問：

一、敢保證這1.25兆能如期交貨嗎？

二、敢保證能形成及時戰力嗎？

三、敢保證不會排擠其他社福支出嗎？

最後黃國昌更質問賴總統，過去您在總統大選時承諾，2024年要到國會報告接受諮詢，如今您會落實承諾，敢到國會來面對立委、回應人民的疑問嗎？

