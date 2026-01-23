徐國勇搬AIT說帖籲軍購條例速付委 民眾黨批2張紙要1.25兆太耍人

美國在臺協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）（圖）一席「自由不是免費的」爭議在朝野餘波盪漾。（圖／侯世駿攝）

台灣民眾黨秘書長周榆修今（23）日表示，「自由不是免費的」概念是基本常識，不需要執政當局「跳針」提醒，倒是中央「付完錢拿不到武器」、「1.25兆預算用兩張A4紙打發」，恐怕才是在耍納稅義務人。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近期公開發言中直指，台灣提升自我防衛能力十分必要性，還說「自由並非免費」（Freedom is not free.）。民進黨祕書長徐國勇隨後公開呼應此觀點，也據此向在野黨喊話，要求支持並儘速通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》。

徐國勇以二戰時期英國首相張伯倫（Arthur Neville Chamberlain）對時任德國總理希特勒（Adolf Hitler）的「綏靖政策」為例子，強調唯有實力才能真正保護和平，不可以一味退讓，也呼籲國民黨與民眾黨應成為「忠誠的在野黨」，不應在國家安全事務上過度杯葛，應趕快讓新台幣1.25兆元的國防預算順利付委審查。

周榆修對此不以為然地直斥，「自由不是免費」早是常識，但也不是民進黨拿兩張A4紙就敢喊價1.25兆這種「免死金牌」。他強調，國防要強、軍備要精當然是民眾黨支持的，然而總統賴清德率領的中央政府預算不透明、清單沒交代，在野黨要求內容細項充分揭露是天經地義。

周榆修進一步指出，徐國勇拿張伯倫、希特勒等人東拉西扯，意圖強化「實力才能真正保護和平」的論點，然而此刻真正削弱我方國防實力的正是民進黨，民進黨老是把國防拿來政治操作、老喊在野黨「賣台」，在內部找敵人，真是要不得。

周榆修重申，其實民眾黨早有自己版本的軍購條例，過兩天也將召開軍事諮詢會議，支持保家衛國、強化自主防衛不容懷疑，只是務必拒絕黑箱、拒絕灌水、更拒絕用「忠誠」兩字「情勒」閃避監督，否則只是把國防當成政治遮羞布。

民眾黨秘書長周榆修（圖）認為不應用「保家衛國」大帽子掩護黑箱。（圖／周志龍攝）

民進黨祕書長徐國勇（圖）呼籲在野黨別老在立法院擋軍購相關條例付委。（圖／黃耀徵攝）

