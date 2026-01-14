徐國勇曝北市可能農曆年前提名 盼吳子嘉「5縣市翻轉」預言成功

民進黨秘書長徐國勇。楊亞璇攝



民進黨派誰出戰2026台北市長，外界關注。近日行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人都被點名，對於農曆年前是否有望底定，民進黨秘書長徐國勇今（1/14）表示，「是可能的」，另針對美麗島電子報董事長吳子嘉直言若國民黨主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，徐國勇感謝吳子嘉的預言，相信吳的預言會成真，且也許會更好一點。

民進黨今舉行南投縣長提名記者會，媒體詢問，基層都很焦慮台北市長提名還沒進展，有可能在農曆年前來底定？徐國勇表示，他覺得這不是焦慮，這是大家希望趕快知道最適當的人選是誰。至於行政院長卓榮泰也被點名，因為卓榮泰是台北市的議員出生，台北市的立委，當然他會被點名，因為卓榮泰現在是行政院長，優秀的一個從事政治的人物。

徐國勇認為，台北市其實被點名了非常多個，包括立委王世堅、吳思瑤，連他都曾經被點名，所以台北市不缺人選，只不過，什麼時機，誰是最適合的，現在正在一一評估，在每一個位置上，最好的時機，最適合的時機出來的時候，才是民進黨要的。

徐國勇表示，有沒有可能在農曆年底前就提名？「是可能的，是可能的。」

徐國勇也說，秘書長現在的當務之急是要把台南的民調順利完成，彰化的民調完成以後，順利的整合，高雄民調出來大家也整合，全部一致支持出線的賴瑞隆，今天早上嘉義縣人選也出來了，大家也都一致的團結向前走，希望今天晚上台南的民調，在明天早上結果出來以後，要一致的向前走。

徐國勇指出，接下來會一波一波的，讓大家來了解每一波的提名，只要綜合評估完成的時候，中執會會立即召開、立即通過，馬上就記者會向各位媒體朋友說明。

此外，媒體人吳子嘉預言國民黨在2026五個執政縣市面臨調棒危機，新北市、嘉義市、彰化縣、新竹縣、宜蘭縣都有可能由藍轉綠。徐國勇強調，對每一個縣市、每個候選人，他都充滿信心，已經執政的縣市要繼續，沒有執政縣市要盡所有力量翻轉過來，讓人民知道民進黨執政成績。

徐國勇表示，新北市蘇巧慧非常努力的在跑，宜蘭整合得非常好，包括基隆、包括嘉義市，甚至台東、彰化，每個已經提名的縣市，候選人都是非常優秀，所以，吳子嘉說很可能民進黨至少會多五個縣市，「我感謝他，也希望他預言成真，我也相信他的預言會成真，而且搞不好還會比他所預言的更好一點都不一定。」

