徐國勇猛酸藍白合主席峰會「失敗」 民眾黨打臉：聞過則怒

國民黨、民眾黨主席昨（19）日舉行藍白會談，民進黨秘書長徐國勇今（20）日批評，對於台灣安全、國家團結沒有任何助益，民眾黨秘書長周榆修則反批「膝反射式聞過則怒」。

徐國勇今天針對藍白主席峰會批評稱，這是一個極為不成功、失敗的會談，因為對於台灣安全、國家團結沒有任何助益，而且藍白合怎麼進行也沒有講清楚。

針對徐國勇的批評，周榆修發聲明回應稱，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，如果總統賴清德民進黨政府有真心顧台灣，國家不會走到如今四分五裂的地步。

徐國勇強調，民眾黨以行動顧台灣的核心立場始終清楚，徐國勇面對在野黨提出當前國家困境與賴政府罔顧主流民意、國家正義的種種倒行逆施，卻「膝反射式聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修資料照。（圖／中天新聞）

周瑜修指出，民眾黨一向積極參與區域安全議題，也給予國防百分之百支持，但國防議題不應成為掩飾賴政府執政無能的工具，若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇修法，尤其對美軍購按時付出鉅額款項，卻幾乎沒有依約獲得設備，對此拿不出任何具體有效作為，請民進黨停止抹黑栽贓在野黨。

