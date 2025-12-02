徐國勇用上廁所喻1.25兆軍購 她1句嗆爆

▲對於外界質疑1.25兆軍購案恐加速戰爭，民進黨祕書長徐國勇說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.22）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，隨即開記者會宣布將大幅增加國防預算，推出史上最高的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心，行政院院會也通過特別預算案，將分8年編列。對於外界質疑恐加速戰爭，民進黨祕書長徐國勇說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。國民黨立委徐巧芯也回嗆，現在問題是買了衛生紙卻拿不到半張。

在 Threads 查看

徐國勇1日開記者會說，不能將國防預算跟戰爭連結在一起，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以保持一定的保護能力、自我保護能力是必要的，他舉例，每個人家裡都有鎖，「難道你有鎖，就代表這就是小偷必來臨嗎？」有的人講得更粗魯，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」。

廣告 廣告

徐巧芯在Threads回嗆，「問題是你現在屎在肚子滾，買了衛生紙卻沒拿到半張還不急欸。」





更多 NOWnews 今日新聞 報導

你們家準備死人喔？吳崢把軍購比喻成壽險 徐巧芯嗆爆：不倫不類

明年國防預算9千5百億！佔GDP超過3% 民調：3成3民眾認為太多了

軍購協議藏「霸王條款」！藍委：F-16V戰機已付60% 錢全要不回來