徐國勇用「買衛生紙」比喻軍購 侯漢廷：誰花一半家產買衛生紙？

賴清德總統日前宣布8年編列1.25兆元國防特別預算，遭國民黨質疑兩岸面臨戰爭。民進黨祕書長徐國勇1日比喻，「總不能上完廁所才去買衛生紙，或廁所裡就準備好衛生紙」。對此，台北市議員侯漢廷今（2）日表示，誰家上廁所，會花1／3到1／2的家產去買衛生紙，台灣之前訂的F16V 四代半戰機的衛生紙，錢付了，貨還沒到，現在是光著屁股在馬桶上坐了3年。過去買的東西沒到貨，正常人是催貨，民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名「深化台美關係」，深化個大頭鬼，這哪是深化關係，這是「深化債務」。

侯漢廷說，徐國勇把軍備比喻說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」，「真的聽不下去了」，誰家上廁所，會花1／3到1／2的家產去買衛生紙，屁股是用鑽石鑲的，還是拉的是比特幣，買衛生紙，是為了擦屁股，但現在的情況是，台灣之前訂的F16V 四代半戰機的衛生紙，錢付了，貨還沒到，現在是光著屁股在馬桶上坐了3年。

侯漢廷指出，民進黨說：「不行，雖然之前的紙還沒來，但我預感8年後會拉一場大的，所以現在要再花1.25兆，預購8年後的衛生紙」，這不是未雨綢繆，這是便秘引起的幻覺，過去買的東西沒到貨，正常人是催貨，民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名「深化台美關係」，深化你個大頭鬼，這哪是深化關係，這是「深化債務」。

侯漢廷直言，F16V是四代半戰機，但對岸六代機都出來了；五代機有全方位體系化作戰，看看印巴空戰，看到飛機前就炸了，海鯤號11月交艦跳票，坦克沒有反無人機設備。「什麼意思？就像花大錢買iphone10，但到貨時世界已經在玩iphone18」。

侯漢廷痛批，「強化防衛？還是強化美國軍火商的年終獎金？」正常人發現，當衛生紙要用到1／2到1／3的家產，會思考有沒有其他的方式。兩岸有沒有非軍事的手段能和平避戰？只想到「投降」？那就是執政黨的無能和無智。

