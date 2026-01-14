徐國勇砲轟蔣萬安想騙選票嗎？！他嗆營養午餐非蔣首創 10縣市早就在做了

民進黨秘書長徐國勇在民進黨中央黨部舉行提名南投縣長參選人温世政的記者會後受訪，針對台北市長蔣萬安推動免費營養午餐政策提出批評。徐國勇表示，營養午餐並非蔣萬安開始做的，在蔣萬安宣布此政策之前，已經有十個縣市實施免費營養午餐，而這些縣市的財政狀況都沒有台北市好，質疑蔣萬安不會覺得慚愧嗎？

民進黨秘書長徐國勇。（圖／中天新聞）

徐國勇指出，他曾擔任台北市議員，也是台北市選出的立法委員，台北市的財政是全國最好。他表示自己舉雙手贊成營養午餐免費，在當議員的時候就主張應該這樣做，但當時的台北市長馬英九沒有做，後來的國民黨籍市長也沒有做。徐國勇批評，蔣萬安現在突然推動營養午餐，好像變成蔣的功勞，好像整個營養午餐是蔣帶動的。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

徐國勇強調，蔣萬安宣布營養午餐政策之前，已經有10個縣市在做，而且那10個縣市的財政跟台北市比起來差太多，人家做得到為什麼台北市做不到？他說，蔣萬安召集幾個縣市討論營養午餐，講起來好像很了不起，但請媒體朋友去Google一下，是蔣萬安開始做的嗎？不是的。徐國勇認為，蔣萬安用這個來當作政績，想要欺騙全國民眾。

徐國勇表示，他當過台北市議員，是台北市選出的立委，不會上當，因為蔣萬安太慢了，該做的時候沒有做。他批評，現在選舉到了，講個比較不好聽的話，難道要用營養午餐就想來騙選票嗎？徐國勇認為，台北市並非首個免費提供營養午餐的縣市，蔣萬安現在才實施，卻將其塑造成自己的政績，有誤導民眾之嫌。

前總統馬英九。（資料照／中天新聞）

針對被問到民進黨台北市長人選，徐國勇回應，台北市被點名的人選非常多，連媒體朋友都曾經點名過他。他明確表示自己不會參選，因為現在擔任秘書長。徐國勇說，台北市不缺人選，只是什麼時機、誰是最適當的人選，現在正在逐一評估，每一個位置上，在最好的時機選最適當的人。

