徐國勇稱不副署為促朝野對話 王世堅：釋出善意是政治智慧

民進黨秘書長徐國勇日前赴東吳大學演講時指出，行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》，並非終極目的，而是希望促使朝野政黨坐下來對話，為國家找出最佳方向。對此，民進黨立委王世堅今（19）日表示，朝野之間長期缺乏良好溝通，導致政治僵局不斷升高，政黨之間若能展開對話，並非懦弱，而是為國家未來所展現的政治智慧。

朝野對立持續升溫，行政院日前針對立法院三讀通過的《財劃法》修正案指出，相關修法過程涉及程序爭議，未符公開透明及實質討論原則，將依憲法規定不予副署。對此，藍白兩黨提出反制措施，宣布提案彈劾總統賴清德，主張此舉是為捍衛法治國原則與台灣的民主憲政體制。

針對政院提出不副署《財劃法》，徐國勇回應稱，此舉是希望在野黨、執政黨大家坐下來談，為國找出一個最好的方向。對此，王世堅表示，朝野政黨背後各自都有龐大的支持者意見，長期缺乏良好溝通，使得雙方支持者的對立情緒日益升高，也讓政治對話變得更加困難。他認為，這樣的惡性循環若持續下去，無助於化解朝野僵局。

他指出，能夠帶頭促成溝通的關鍵仍在於各黨的重要領袖，必須摒棄來自支持者的壓力，為國家整體利益著想，適度隱忍並做出必要的犧牲。他強調，率先釋出善意並非懦弱，而是一種政治智慧。

