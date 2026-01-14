徐國勇稱不知黃國昌訪美做什麼 民眾黨批：賴政府資訊壟斷掩蓋無能

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨主席黃國昌11日快閃訪美，今（14日）返台召開記者會說明，民進黨秘書長徐國勇大酸，實在不能了解黃國昌去美國做什麼，若要談這個AIT（美國在台協會）就可以談了。民眾黨秘書長周榆修晚間直言，賴政府不了解的事情可多了，真正讓台灣人民不了解的是，為何賴政府習慣長期於台美關係、軍購議題上，以資訊壟斷掩蓋執政無能？

周榆修指出，民眾黨團對於1.25兆軍購特別預算，當然不是今天才準備要自提版本，賴政府對軍購始終蓋牌，連有這筆預算，國會都是看總統外媒投書才得知「我們早就準備好了，等的就是行政部門說實話！」遺憾的是，賴政府直到民眾黨團訪美得知軍購案細節後，才匆匆忙忙的要自家立委邀請國防部就特別條例，赴國會專案報告。

周榆修說，對於徐國勇稱「立委沒那麼偉大」，同樣的邏輯，總統也沒那麼偉大，在民主國家，所有公職人員皆為公僕，無人有滔天的權力，能選擇不遵守民意產生的國會進行之審查、訂定之法案，更沒有任何人能用「國安」當藉口、把黑箱當常態。

周榆修呼籲，有41年律師經驗的徐國勇，應拿出專業，好好教導目前法治觀念薄弱的賴清德總統，放下自創的「賴式憲法」，別再用政治話術掩飾違法濫權。

周榆修強調，民眾黨訪美團此行直接與美國國務院、戰爭部等對接，取得美方最直接的資訊，這才是務實外交。賴清德與其在國內繼續以名嘴網軍治國，把輿論看得比國政還重要，應先還錢給退休警消，更該好好解釋，為何關稅條件談妥了、外媒也報導，但台灣國會、人民卻毫不知情？

