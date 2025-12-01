徐國勇稱備戰如買衛生紙 挨酸用嘴巴打仗

賴清德總統日前宣布8年編列1.25兆元國防特別預算。（本報資料照片）

賴清德總統宣布8年編列1.25兆元國防特別預算，遭國民黨質疑兩岸現在是要面臨戰爭。民進黨祕書長徐國勇1日批評這是「不正當連結」，直言「附和統一，把台灣送給中國，總不能上完廁所才去買衛生紙」。在野黨抨擊民進黨放任自家祕書長鬥在野，用嘴巴打仗，才是真正的國安破口。

民進黨中國部昨舉行新生代國家戰略人才培力營招生記者會，對於在野質疑提高國防預算是準備打仗，徐國勇說，國防預算若要連結戰爭，過去稱「國無兵恆亡」，也就是國家若無軍隊一定滅亡，因此，自我保護能力實屬必要。

徐國勇比喻，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙。他說，台灣必須保持一定實力，只有備戰才能避戰，而1.25兆元國防預算是分8年執行，1年約1600億元非常合理，若硬把它做不正當連結，說這就叫宣布戰爭來臨等，就是中了共產黨的計。

國民黨立委賴士葆表示，國民黨不反對維持合理軍費，但過去台美軍售都是美方決定要賣什麼，我方才編列預算，現在卻是在沒有明確項目情況下，直接端出天價空白支票，外界都不知道這筆錢到底要買什麼，若要全面強化防衛，應思考的是整體戰力提升，而非只靠反飛彈口號要錢。

民眾黨也表示，民進黨一方面高喊強化自我防衛，另方面把在野黨合理的示警與監督惡意抹紅，當成遮掩民進黨施政無能、屢次對美鉅額軍購卻一再延宕的遮羞布；只敢放任自家祕書長鬥在野、國防部長大跳票、總統操弄戰爭恐懼販賣「芒果乾」，才是真正的國安破口。