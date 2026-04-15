徐國勇稱北市將推更強人選 她反問：看不起沈伯洋？

藍委陳玉珍今陪同國民黨北市松山信義議員擬參選人楊智伃至吳興市場掃街。（邱芊攝）

藍委陳玉珍今陪同國民黨北市松山信義議員擬參選人楊智伃至吳興市場掃街。（邱芊攝）

民進黨台北市長人選仍難產，秘書長徐國勇昨保證，會推出「比徐國勇更強的人選」。對此，國民黨北市松山信義議員擬參選人楊智伃15日表示，她唯一堅定支持熱門人選之一的綠委沈伯洋，但看到沈不斷對綠營中央發出「投名狀」，表達參選北市的意願，民進黨的人卻不好好的支持，她也問「難道徐國勇的意思是看不起沈伯洋嗎？」

藍委陳玉珍今陪同楊智伃至吳興市場掃街，楊智伃被問及民進黨北市長人選仍未出爐，徐國勇昨則保證，台北市長會推出「比徐國勇更強的人選」。楊智伃說，她當然唯一堅定支持沈伯洋，從去年11月開始，自己就是希望沈伯洋能夠出來參選，這也是自己一直以來不斷的跟綠營好朋友所呼籲的。

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楊智伃表示，沈伯洋不斷的發出投名狀，他說原本不分區的責任區應該是在花蓮，後來又說自己其實住在台北很長一段時間，戶籍也在台北，還說家中長輩是五分埔的大地主，不斷的向民進黨中央遞出投名狀，表達要參選的意願，但可明顯看出民進黨非常三心二意，對於綠營的青鳥男神，抗中保台的大將軍沈伯洋非常沒有自信。

楊智伃問，徐國勇的意思難道是「沈伯洋不比徐國勇強嗎？是說他看不起沈伯洋嗎？」她覺得這非常傷民進黨黨內的感情，沈都這麼努力遞面試書、參選書，但是民進黨的人卻不好好的支持，不好好推薦。

楊智伃最後也說，民進黨在連市長人選都還沒出爐前，就撕裂黨內自己人的感情，民進黨也看不清在台北市戰局的現實，硬要撕裂黨內感情，她相信市民也不會支持這樣的政黨，市民更會用智慧跟選擇，選擇穩健務實、踏實帶著台北市前進的市長蔣萬安。

陳玉珍則是稱讚，楊智伃過去在擔任國民黨發言人時，勇往直前的表現非常傑出，強調新的一代要有新的代言人，希望民眾電話民調唯一支持楊智伃，楊智伃也說，希望選民也能唯一支持陳玉珍當選金門縣長。

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