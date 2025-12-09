徐國勇稱基隆市長參選人「這時」定案 「王牌」議長童子瑋表態了

基隆市議長童子瑋。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 迎接 2026 年選戰，民進黨近期陸續拍板明年縣市長人選。民進黨秘書長徐國勇昨日透露，基隆市長已經有非常好的人選，希望 12 月底前就能將人選定案，並由總統兼黨主席賴清德親自召開記者會公布。其中，被視為對決現任市長謝國樑的王牌議長童子瑋也被看好。對此，童子瑋今（9）日回應，相信黨中央或地方一定會討論出共識，推派真正了解在地的候選人。

童子瑋表示，未來黨中央選對會、中執會召開後，不論人選是誰，都希望是個真正關心市民生活問題，或者非常了解在地候選人，不過結果就看選對會與中執會討論結果。

關於徐國勇發言，童子瑋表示，他昨日沒遇到秘書長，很可惜沒辦法私底下問他：不過選對會馬上就要召開了，應該 17 日左右，所以等選對會結果出來，他相信黨中央或地方一定會討論出共識，找出真正了解在地的候選人。

有媒體追問，是否有徵詢他的意見？童子瑋表示，「還沒徵詢我」。關於具體時間時程，他則說明，民進黨選對會兩週召開一次，應該接下來就是 17 日，候選人在選對會討論定案以後，於月底中執會公告。

童子瑋強調，他每天都在議長、民代工作角色努力，隨時都在做最好的準備。有媒體再問，基隆被稱為「藍白合模範區」，是否真的會有效益？他提到，基隆是個人情味很重的地方，有許多鄉親好朋友，大家不管住在哪區、宮廟系統、餐廳、親戚、好朋友，或是誰的兄弟姊妹等，彼此之間連結都非常深。

他認為，基隆的政黨色彩未必像台北一樣，畢竟他們不在首都生活圈，也有很多關心市民議題的朋友，其實有沒有了解在地比較重要。

