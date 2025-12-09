徐國勇稱基隆市長已有人選 童子瑋：每天都在做最好準備

距離2026九合一選舉剩不到1年，民進黨基隆市長人選仍未確定，外界高度關注將會由誰挑戰現任國民黨籍基隆市長謝國樑。民進黨秘書長徐國勇8日表示已有「非常棒的人選」，外界解讀最有可能人選為基隆市議長童子瑋。童子瑋9日出席活動時回應，他希望未來民進黨中央提出的人選是真正關心市民生活問題、非常了解在地的候選人，並強調自己「隨時都在做最好的準備」。

基隆市議長童子瑋。（資料照／中天新聞）

徐國勇8日出席基隆三總設備捐贈儀式時表示，針對基隆市長提名人選，民進黨選舉對策委員會仍在徵召中，但已經有人選，而且是「非常棒的人選」。他希望能在12月底前將人選定案，可能會在12月底或明年1月初由黨主席賴清德舉行記者會，向國人宣布。

廣告 廣告

童子瑋9日至基隆慶安宮出席內政部舉辦的「台灣全民安全指引」（小橘書）宣講活動後回應參選議題。他表示，大家都非常關注基隆用水安全，當日稍早他也在台水公司跟行政院開完會，特別釋出希望用水補助可加碼提升到半個月。他強調，自己一直都非常關心民生議題，最近這段時間除了水相關的問題以外，還有通勤的問題，都造成非常多的市民不滿跟民怨，所以他作為民意代表的角色，還是持續關注市民的生活。

針對黨中央提名人選，童子瑋強調，未來黨中央不管是選對會還是中執會召開之後，不管人選是誰，他都希望是一個真正關心市民生活問題，或者非常了解在地的候選人。對於徐國勇的說法，童子瑋表示，8日剛好沒去三總，很可惜沒辦法問徐國勇，他也沒被徵詢過意見。

民進黨秘書長徐國勇。（資料照／中天新聞）

關於提名時程，童子瑋指出，民進黨選對會兩周開一次，3號開過一次，應該接下來就是17號左右，一般宣布候選人會在選對會討論，有個定案後在月底的中執會會公告，時間就大概就是徐國勇的說法。他強調，相信黨中央或是地方，大家一定會討論出來一個共識，就是提名真正了解在地的候選人。

當媒體詢問童子瑋是否已做好準備時，童子瑋表示，他每一天都在議長或民進黨的工作角色上面非常努力，所以隨時都在做最好的準備。面對藍白陣營訴求基隆將是藍白合模範區，童子瑋回應，他認為基隆是人情味很重的一個地方，有很多的鄉親好朋友，大家不管住在哪一個區，彼此連結都非常深，無論是宮廟系統，甚至到餐廳區都會遇到各種不同的連結，親戚跟好朋友、或誰是誰的兄弟姊妹等，這就是基隆。

基隆市長謝國樑。（資料照／中天新聞）

童子瑋說，所以政黨的色彩，未必在基隆有特別像台北首都生活圈的優勢，有很多關心市民議題的朋友，大家其實在乎政治人物有沒有了解在地比較重要。

延伸閱讀

遭黑函爆料「婚外情ing」 高市前副議長蔡昌達喊告：初選奧步又來了

卓榮泰拒執行財劃法挨轟 民進黨反嗆：可依憲法倒閣

綠營最怕的事曝光？柯志恩：林岱樺恐非第一人選